Chen passa revista

És la segona crisi esportiva que viu, després del 2016 amb Galca

Chen Yansheng és aquests dies a Barcelona per preparar la junta general d’accionistes de dilluns que ve. La seva agenda és atapeïda i està fent un seguit de reunions amb els diferents estaments del club. Ara mateix, el que més el preocupa és la situació esportiva. El mandatari ha vist com en el segon any el seu projecte no rutlla com ell s’imaginava. El primer any d’il·lusió, amb un esperançador vuitè lloc en la lliga, ha deixat pas a un rumb irregular i advers després de les últimes dues derrotes contra l’Eibar i el Girona. Una dinàmica de resultats que ha fet disparar les alarmes a l’entorn del club. L’afició va descarregar la seva ràbia pel mal moment esportiu i va verbalitzar els seus neguits contra Quique Sánchez Flores demanant la seva dimissió. De moment, la calma al club és total o, com a mínim, és relativa. Confien que es recuperi el pols en la lliga abans de Nadal i els tres partits vinents seran clau per dirimir cap a on camina l’Espanyol. El primer adversari dels blanc-i-blaus serà Las Palmas, diumenge, i tancaran l’any contra l’Atlético de Madrid a casa i començaran el que ve a Màlaga. Sense oblidar l’emparellament de vuitens de final de copa contra el Llevant.

La plantilla, els tècnics i el president estan conscienciats que han de capgirar la situació de manera immediata per evitar mals majors. Uns mals resultats en els pròxims tres partits abocarien l’Espanyol a lluitar de manera clara per evitar el descens. Fins ara ningú vol parlar d’aquest propòsit, però això és el que es juga l’Espanyol en els pròxims enfrontaments. Qui més qui menys dins del club es mostra esperançat a capgirar el mal moment esportiu i la taula de salvació a la qual s’agafen els uns i els altres és la capacitat de la plantilla. Un equip, a priori, millor que l’any passat però que no ha acabat de donar el rendiment desitjat. El problema és que els blanc-i-blaus hauran de lluitar contra els nervis i l’angoixa recurrent que encotillen un equip que no estava programat per viure aquesta delicada situació esportiva.

Galca, el precedent