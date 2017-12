Quique Sánchez Flores: “Em sorprèn que no veiem la realitat del que hi ha”

Quique Sánchez Flores ha tornat a parlar clar. L’entrenador de l’Espanyol confia en la reacció de l’equip demà al camp del cuer, però li agradaria que la realitat del club s’assumís més. Per exemple, a l’hora de parlar de fitxatges al gener. “És un tema de la realitat del club. A vegades em sorprèn que no veiem la realitat del que hi ha. A l’estiu es va gastar el marge del mercat d’hivern. Acceptem la realitat, ja que si no tenim la humilitat de veure això no podem seguir creixent. Hi ha jugadors que sortiran perquè és el millor per al club. He parlat amb el president, amb una xerrada important. Exposem la realitat del moment i de l’equip. Té la confiança que ho tornaré a fer, portant l’Espanyol a una posició millor. Tenim la força i la convicció per fer-ho. A nivell de fitxatges farà que algun jugador surti, les opcions que algun jugador vingui ja no està tan clara.” El madrileny, malgrat la baixa de Javi Fuego, ha deixat Diop fora de la convocatòria, una llista de la qual també ha caigut Hernán Pérez i Marc Navarro.

Així, Quique Sánchez Flores s’ha queixat d’haver de ser l’únic interlocutor de l’entitat amb l premsa i l’afició. Un malestar que ha transmès a Chen Yansheng aprofitant que aquests dies està per aquí. “Ho he pensat i ho he transmès al club. És un dels grans problemes que hi ha. Com que ningú pot explicar com és el projecte, sempre seré jo. I com que em reitero sobre el que s’està fent, semblo inconformista. Jo he de donar la cara pel que hi ha. Si dic que la nostra classificació va de tal lloc a tal altra sóc el conformista. No és un, sinó el principal problema de la meva presència.”

L’entrenador de l’Espanyol també ha parlat del mal moment de l’equip. Quique Sánchez Flores assumeix les protestes de l’afició i ha centrat la setmana en l’aspecte mental, intentant no variar la forma de treball habitual. “Entrenem amb molta concentració i duresa. En temps de tempesta toca posar-se ferm, no canviar gaire coses, mantenir la moral alta, transmetre la seguretat al grup, que no notin feblesa perquè la lliga és molt llarga i es poden tenir ratxes bones igual que n’hi ha de dolentes.”

El dubte és si mourà molt l’onze. Quique Sánchez Flores ha deixat clar que David López, màscara inclosa, hi serà, però la baixa per un problema muscular de Javi Fuego obra la porta als canvis. El tècnic ha admès que fins ara han insistit a donar confiança als que van rendir bé la passada campanya, però que no pot ser etern. “Serà un partit molt igualat, difícil i hem de trobar els nostres registres. Hem tingut partits molt bons i altres que hem fallat clarament, no hem trobat l’equip que érem. No hem gastat cap bala en provar coses diferents. Fins ara hem esperat als jugadors que pensàvem que podien donar més. Tenim el camp obert a modificacions. Seria complicat pensar que hem provat molt i no hem trobat solucions. No totes les derrotes han vingut precedides de mals partits i per tant hem optat pel pla A que era esperar als que ens han donat tant. Si el pla A no surt, anirem al B i si no, al C. Quan? Teniu un dia per especular, a veure si l’encerteu.”

Finalment, Quique Sánchez Flores s’ha mantingut ferm en la idea que la situació actual és calcada als problemes en el tram inicial de la passada campanya. Agreujats per la falta de gol. Els pitjors de primera divisió, igualats amb el cuer Las Palmas, el pròxim rival. Clau per entendre els problemes de l’Espanyol i una qüestió de ratxes. El tècnic no varia el discurs. “Tots mirem estadístiques. Hem de xutar més aquest any que l’anterior per fer els gols que fèiem. Els gols en contra ens portarien a una posició molt bona, però fer-ne onze no. És el més clar i obvi que falla. Si no marquem no tenim marge d’error. Tenim molts jugadors que han d’ajudar a fer que millori. Estem tranquils perquè la ratxa se superarà. Sóc coses que poden passar, tot i que ens està fent mal.”