La gran crisi truca a la porta

Si la lliga de l’Espanyol va del setè al quinzè classificat, ara n’ha quedat fora. I per la part baixa. Quatre derrotes en cinc partits han dut els blanc-i-blaus a ser setzens i veure’s obligats a reaccionar avui a Las Palmas, sobretot amb l’Atlético de pròxim rival i l’aturada de Nadal a tocar.

L’Espanyol va ressuscitar l’Alavés fa unes setmanes i avui no hi ha de tornar. Mendizorrotza va ser l’inici de la cursa accelerada per perdre la identitat i alimentar els dubtes. Avui es poden engreixar mòrbidament obrint les portes a una crisi després de sentir dilluns per primer cop crits contra l’entrenador. Las Palmas és cuer amb onze derrotes en quinze partits, i Paquito Ortiz exercirà d’entrenador interí. Ja n’han destituït dos i venen del trist espectacle de fitxar Jorge Almirón i descobrir que no complia els requisits per ser entrenador en la lliga. Paco Jémez apareixerà al gener, amb un estil als antípodes de l’arrencada amb el català Manolo Márquez. Una confusió de la qual els periquitos han de treure profit en un duel que ben segur que serà amb pocs gols. Són els pitjors de primera divisió, amb onze en quinze partits. “Hem de xutar més aquest any que l’anterior per fer els gols que fèiem. Els gols en contra ens portarien a una posició molt bona, però fer-ne onze no. És el més clar i obvi que falla. Si no marquem no tenim marge d’error. Tenim molts jugadors que han d’ajudar a fer que millori. Estem tranquils perquè la ratxa se superarà. Són coses que poden passar, tot i que ens està fent mal”, relativitzava Quique Sánchez Flores.

L’entrenador de l’Espanyol haurà de canviar avui l’onze habitual. Javi Fuego, amb un petit problema muscular, no va viatjar i la convocatòria, amb quatre centrals i sense Diop, convida a pensar en un David López avançant la posició al mig del camp i la inèdita parella Naldo-Hermoso al darrere. Les dues alternatives serien situar Víctor Sánchez al mig, amb Javi López de lateral o arriscar amb la vida més creativa, que situaria Marc Roca o Granero al costat de Darder al doble pivot. Amb uns o altres, l’Espanyol està obligat a reaccionar aquesta tarda a Las Palmas per no pensar en un Nadal complicat.