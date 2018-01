QSF: “La copa ens il·lusiona”

Quique Sánchez Flores va donar aquest matí la seva primera roda de premsa de l’any centrada en la prèvia del partit de Copa de demà davant del Llevant on els blanc-i-blaus jugarà al RCDE Stadium el partit d’anada de vuitens. El tècnic també va parlar dels possibles rumors de mercat centrat en un hipotètic traspàs de Gerard Moreno que aquest matí publicava Pericos OnLine.

Partit de copa.

“La copa és il·lusió però en la lliga encara tenim coses per dir. L’eliminatòria serà llarga i dura. No tinc la sensació que es resolgui a l’anada. Cal veure com competeixen. Els he vist jugar contra el sevilla. Es un equip dur i que cal respectar. Son 180 minuts i cal jugar el més intel·ligent possible. El plantejament de deixar la porteria a zero és important però cal guanyar. Els resultats seran bons o dolents en funció del que hagis fet”.

Onze titular copa.

“L’equip està decidit i serà un equip reconexible. Jugadors que estiguin preparats per competir. No serà un equip que us sorprengui”.

Duel a la porteria: “La forma que tinc de veure les coses no és així. Són els dos molt bons porters i no els separo en lliga i copa. Els dos estan preparats per jugar en qualsevol moment. No em decanto per cap dels dos. Els esdeveniments ho diran i parlaran per si sol. Demà jugarà Diego López.

Triomf davant l’Atlético.

“La victòria davant l’Atlético va ser bona pels jugadors. Nosaltres estem per recolzar-los i va ser important per l’aspecte anímic. El futbol es mou molt per temes anímics”.

Moment personal i animic.

“Jo afronto el 2018 amb energia positiva i compromès amb aquest projecte. Es poden fer coses maques encara”.

Espanyol com a club on treballar.

“Es un equip ideal per a qualsevol entrenador. És un club que crida més a l’estabilitat que qualsevol altre cosa. Ha impulsat a tècnics joves que començaven i ha estat un trampolí. És un club on es pot treballar i es deixa respirar. És un lloc magnífic. És un club més organitzat que altres clubs”.

Possible oferta per Gerard Moreno.

“No ens costa cap oferta. Si arribés estaria al cas. Som pocs està lardin i Perarnau. Tenim la idea assenyalada de creixer i aconseguir millors plantilles. Ens poc passar formar jugadors i sortir i altres no tan joves i això posa a prova l’estructura del club per reinventar-nos. No hi ha cap club que pugui tancar-li les portes al creixement d’un jugadors”.

Jugadors intocables.

“Volem a tots els jugadors però hi han jugadors que sabem que el seu nivell d’exposició al mercat és altíssim però si arriba una gran oferta i el club pot trobar solucions és un camí per seguir millorant. Ara no tenim la necessitat de vendre.”

Sortida de jugadors al mercat d’hivern.

“No incomode. Son bona gent i la seva sort a l’Espanyol no ha estat bona i som conscients de qui són i com són. Son companys i jugadors nostres i els tractem així fins que no passi el contrari”.

opcions de fitxar.

“En el mercat estem bastant limitats però està bé que hi hagin solucions com va apuntar Ramon Robert”