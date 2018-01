“El futbol està sent injust, sempre estem jugant contra 12”

Naldo va sortir aquest matí en roda de premsa. El brasiler va lamentar la mala sort de l’Espanyol. “No pensàvem que fos així perquè vam poder marcar tres o quatres gols”, deia per posar de relleu el penal xiulat a Víctor Sánchez per Fernández Bordalán. “El penal no era perquè la pilota va sortir. Vam tenir oportunitats per marcar, fins i tot amb 1-2. Estem tristos perquè no vam sortir amb el resultat que volíem”. El central també creu que el penal va condicionar el resultat. “Això ens va obligar a anar a pel partit i obrir-nos més. Sense aquesta ocasió hauríem guanyat i deixat la porteria a zero”. En aquest sentit, Naldo va carregar contra els arbitratges al llarg de la temporada. “Crec que el futbol està sent molt injust amb nosaltres. No sé que està passant però sempre estem jugant contra dotze. No sé que va passar la temporada passada però ha de canviar”.

Per últim, el futbolista considera que poden capgirar l’eliminatòria i passar a quarts. “No descartem res perquè tenim la mentalitat i la il·lusió de poder fer dos gols i passar nosaltres”. Però per passar els blanc-i-blaus hauran de millorar les seves prestacions fora de casa on encara no han guanyat cap partit aquesta temporada. “Tenim les ganes i la motivació per començar a guanyar a fora contra el Màlaga hem de fer el possible i l’impossible per guanyar a fora i tenir la regularitat necessària en la lliga”.