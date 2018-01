Any nou, tendència nova

L’Espanyol torna a tenir un d’aquells partits per variar la dinàmica i enfortir l’ànim. Els blanc-i-blaus tornen a visitar un equip amb problemes greus com el Màlaga, penúltim, amb capacitat per decidir a quina lliga vol pertànyer. Una victòria situaria els periquitos a cinc punts d’Europa i amb vuit de coixí sobre el descens i l’opció d’en uns dies cloure la primera volta amb els mateixos números que fa un any. O pot seguir sense guanyar a domicili i alimentar el desencís i la manca d’incentius.

L’Espanyol visita un equip en zona de descens. Fins ara això ha estat una alegria precisament per al rival. L’Alavés es va endur els tres punts sent cuer i un penal aturat per Pau en temps de descompte va evitar que Las Palmas fes el mateix en un duel que els periquitos dominaven per dos gols a deu minuts del final. Per tot plegat Quique Sánchez Flores s’aferrava al record de la passada campanya per reiterar que estan capacitats per trencar la mala dinàmica lluny de casa. “Toca anar als camps amb aquella passió i actitud de saber que no perdonarem les nostres ocasions. És la gran diferència amb la temporada anterior, quan vam anar a camps amb equips amb problemes com l’Alavés, el Betis o el Màlaga. L’èxit és silenciar els estadis, crear incertesa a la graderia i fer que les coses que van malament segueixin igual.”

L’Espanyol va rebre en la copa un altre cop anímic, que es va endur part de la injecció de moral que va comportar superar l’Atlético en l’últim duel del 2017. “Hem d’actualitzar, el camí és llarg i tenim present la dificultat de la temporada passada. Recordo el que vam fer, amb un gol i l’ànima per mantenir el resultat. El rival té una situació delicada i apel·larà a l’ànima i el treball”, alertava Quique, que de nou haurà de retocar l’onze. Ara que l’equip semblava oferir més bona cara amb David López al mig del camp, tocarà tornar a situar-lo de central per l’absència d’Óscar Duarte. El dubte és si mantindrà la línia de tres migcampistes o posats a tornar a l’esquema del primer any i mig amb el madrileny a la banqueta en sacrificarà un per tenir més arribada per les bandes amb Piatti. Any nou, vells hàbits.