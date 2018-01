Agafen embranzida

David López es perdrà el proper partit per sanció després de jugar 54 duels seguits L’Espanyol té a l’abast igualar els 26 punts de la primera volta dels curs anterior

L’Espanyol va trencar el seu infortuni lluny de casa i ahir va estrenar el seu compte de victòries. Han hagut de passar nou desplaçaments per gaudir de la dolçor del triomf. La Rosaleda va ser un talismà per als blanc-i-blaus. L’estadi malagueny és una assegurança de vida: cinc triomfs i un empat en les últimes sis visites. Ahir es va complir la tradició quan més ho necessitava l’Espanyol, que, per fi, enllaça dos triomfs seguits, cosa que tampoc havia aconseguit aquest curs. Aquest triomf dona més moral als homes de Quique Sánchez Flores. Ahir, a diferència del partit de copa del Llevant, no va ser un duel bonic. Tot el contrari. Va ser gris i de pedra picada. Els catalans en van tenir prou amb un gol matiner de Darder, en el minut 6, per gestionar un avantatge curt però suficient que va curtcircuitar el Màlaga. Un conjunt que viu a la cua de la classificació i que està patint de valent en tots els aspectes i que té Míchel penjant d’un fil.

Sergi Darder afrontava un partit especial a La Rosaleda. El balear, tot i fer-se al planter blanc-i-blau, va rebre l’alternativa a primera divisió amb el Màlaga. L’afició el va xiular en sentir el seu nom per megafonia. La seva marxa del Màlaga va ser abrupta i molts no van entendre com preferia canviar la capital de la Costa del Sol pel Lió francès. El mig només va trigar sis minuts a obrir el marcador. Darder va rebre una assistència amb el cap de Sergio García i, amb temps per acomodar-se la pilota, no s’ho va pensar dues vegades per xutar a porteria amb la cama dreta i enviar la pilota al fons de la xarxa de Roberto. L’afició del Màlaga tornava a xiular amb insistència i Darder demanava perdó pel seu gol. La llei de l’ex. El balear, que ja havia fet tres pals aquesta temporada, va veure com el seu infortuni quedava enrere amb el primer gol com a blanc-i-blau. A més d’estrenar el seu compte, també deixava un detall important per al futur. Fins ara l’Espanyol només comptava en la lliga amb gols dels seus davanters: Gerard Moreno, Baptistão, Piatti i Sergio García. Ahir es va trencar aquesta tendència i la segona línia ha començat a alimentar el compte de gols.

La diana va ser l’única arribada clara de l’Espanyol en tota la primera part. L’escenari del partit es movia a la perfecció per als blanc-i-blaus. Diferent velocitat agafava el Màlaga, al qual la classificació, instal·lat a la zona de descens amb 11 punts, comença a estrènyer com una soga al coll. Els andalusos es van perdre en un garbuix constant de jugades inconnexes sense un destí clar. Els nervis eren evidents i el màxim que podien inquietar la porteria de Pau era amb un bombardeig de xuts llunyans des de fora de l’àrea. Foc d’encenalls i molta pirotècnia que no atemoria la defensa blanc-i-blava. L’únic futbolista que va elevar el nivell de l’atac malagueny va ser En-nesyri, que va provocar dues targetes grogues, a David López i Mario Hermoso. Important és la que va veure el santcugatenc, que es perdrà el proper partit de lliga per sanció contra l’Athletic. David López era l’home rècord de l’Espanyol i acumulava 54 partits de lliga consecutius jugant des de la tercera jornada del curs passat a Anoeta.

El guió del partit es va mantenir després de la represa. El Màlaga va intentar prémer l’accelerador, però no trobava un camí clar per trencar la defensa catalana. Era un voler i no poder constant que desesperava els seus aficionats. L’Espanyol en tenia prou amb una actitud pragmàtica per concentrar els esforços a trobar un contraatac per liquidar el partit. I la va tenir Sergio García de la manera més inesperada, però Rosales va tallar una assistència mortal que hauria estat definitiva per sentenciar. El nervis afloraven en els locals i Piatti va ser caçat al llindar de l’àrea quan s’escapava cap a la porteria. L’afició local es desesperava i demanava la destitució de Míchel i la marxa del president Al- Thani. És la desesperació d’un equip que veu com el curs s’aboca cap a l’infern i sense res a l’horitzó per corregir el rumb. Camí diferent per a un Espanyol que agafa embranzida a Màlaga per seguir creixent.