Quique Sánchez Flores era fidel a la màxima que mana el resultat. Per sobre d’un partit per oblidar. “Les sensacions són les d’haver de venir a lluitar molt per les necessitats pròpies i dels rivals. Tenen bons jugadors malgrat els resultats, i no és fàcil. És una victòria de molt de mèrit. Avui s’ha fet un partit seriós, amb un rival que ens ha forçat molt. Similar a la temporada passada. Ens hem defensat bé, sense concessions. L’hem jugat bé, amb intel·ligència, hem anat traient gas al Màlaga, i en la segona part no hem patit. Hem jugat millor altres dies que no hem guanyat.” Així, malgrat que a l’entrenador de l’Espanyol se li va preguntar de nou pel mal joc de l’equip a La Rosaleda el missatge era clar: “Quan passin dos dies, a l’aficionat de l’Espanyol li encantarà mirar la taula i veure’s amb 23 punts i en una lliga de deu equips lluitant per coses. Els resultats sempre estan per sobre de les sensacions.”

Amb tot, Quique Sánchez Flores va reconèixer que després del gol l’Espanyol no va llegir bé el partit i va passar per una fase perillosa. “No ho hem entès. Hem sortit molt bé, amb el gol i tranquils, i de cop els hem donat la pilota. On més hem patit en la primera part eren les pèrdues en camp propi. Hem anat al límit i no ens ha agradat. És un partit que s’ha madurat de principi a fi i el rival ha tingut molt de mèrit.” Per al tècnic periquito, que veia el Màlaga amb moltes possibilitats de salvar la categoria si segueix jugant igual, era molt important estrenar-se per fi a domicili: “No agrada tenir la sensació que no pots guanyar, i l’hem arrossegat tota la primera volta. Mentalment és molt bo acabar la primera volta sumant partits fora per anar de mica en mica cap a la lliga que ens agrada.”