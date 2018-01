Treball metal·lúrgic

L’Espanyol no enllaça tres triomfs seguits en la lliga des de fa un any Tanquen la primera volta amb 24 punts, dos punts menys que el curs anterior

L’Espanyol perseguia enllaçar la tercera victòria consecutiva en la lliga, un fet que no aconsegueix des de fa un any, i tancar una setmana fantàstica amb tres victòries. Els periquitos es van haver de conformar amb un empat treballat tot i que van disposar de més arribades a l’àrea que el seu rival. No obstant això, els blanc-i-blaus van demostrar el seu cicle ascendent en la lliga. Va ser un partit dur i aspre i va ser l’Athletic qui el va portar a aquest terreny incomodant la circulació de pilota dels blanc-i-blaus. Però l’Espanyol és un equip que sempre s’entravessa als bascos a Cornellà. Els de Quique Sánchez Flores van colpejar primer amb un gol de Gerard Moreno. La reacció de l’Athletic Club va arribar vuit minuts després amb un gol de Williams en el que va ser l’únic desajustament defensiu dels locals. Malgrat tot, la iniciativa del joc va ser dels catalans, que van buscar amb més èmfasi la porteria d’Herrerín. Aquí és on Gerard Moreno es va convertir en el tità del partit. El pitxitxi blanc-i-blau, que ja suma vuit gols en lliga, va ser un dimoni per a la defensa basca. En totes les jugades de perill sempre feia acte de presència. Diferent paper va tenir Aduriz, que no va ensumar la pilota en tot el partit pel bon marcatge a què el va sotmetre la defensa blanc-i-blava. Va ser un partit de lluïment per als defensors i per mostrar un bon to competitiu però insuficient per igualar els 26 punts de la primera volta de l’any passat. Ara la tanquen amb 24.

La prèvia del partit va estar marcada per la possible marxa de Quique Sánchez Flores a l’Stoke. Part de l’afició va rebre amb xiulets el tècnic quan el seu nom va sonar per la megafonia de l’estadi. Calia veure com aquesta mala maror era digerida pels jugadors blanc-i-blaus. El tècnic no va improvisar amb la seva alineació. Quique Sánchez Flores estava obligat a introduir canvis per les baixes, per sanció, de Javi Fuego i David López. Dos futbolistes habituals en els seus plantejaments. El madrileny va apostar per Víctor Sánchez i Granero a la zona ampla, on l’acompanyava en el trivot Sergi Darder i davant seu Jurado. El perfil dels migcampistes convidada a tenir més la pilota però el partit va ser molt dinàmic amb constants anades i tornades. Qui va clavar la primera queixalada va ser l’Espanyol. Gerard Moreno va ser el més llest en robar una pilota a Mikel Rico a la frontal. El davanter es va plantar a l’àrea i no s’ho va pensar dues vegades per, amb Herrerín a contrapeu, enviar la pilota al fons de la porteria. Era el vuitè gol del pitxitxi blanc-i-blau en la lliga. Minuts abans, els blanc-i-blaus ja van acaronar el gol amb un gran canvi de joc de Darder cap a Gerard Moreno. El punta va assistir Baptistão però aquest va perdre la pilota en un control deficient. El segon era a prop. Granero va servir un córner des de la dreta i Duarte va estar a punt de marcar. La pilota es va passejar per davant la porteria d’Herrerín sense traspassar la línia de gol. Eren bons moments de l’Espanyol, que es van tallar en una jugada aïllada. Saborit va assistir Iñaki Williams, que es va elevar entre els dos centrals, va caçar la pilota amb el cap i va superar Pau. Empat i galleda d’aigua freda. El partit tornava a l’escenari inicial.

Quique Sánchez Flores es va veure obligat a moure la banqueta just en la represa per les molèsties musculars de Jurado. Dídac Vilà va entrar per ocupar el lateral esquerre i Aarón va avançar la seva posició com a interior. Les prestacions del de Montmeló es van veure aviat en la seva preeminent participació en el joc ofensiu. Una bona triangulació entre ell i Gerard Moreno va estar a punt de provocar el segon. La fuetada del davanter, des de la frontal, va sortir fregant el pal. Minuts abans, Gerard Moreno, un corcó per a la defensa basca, va acaronar el gol però el cul d’Herrerín va salvar una acció meritòria. Quique buscava més velocitat per bandes i va donar entrada a Marc Navarro per trobar més profunditat. L’Athletic Club aguantava el resultat i una centrada enverinada va posar la por a les graderies de Cornellà. La mà salvadora de Pau va evitar mals majors.

El partit s’endinsava en un intercanvi de cops constants en què l’Espanyol tenia més clar el camí de porteria contra un rival que s’anava diluint amb el pas dels minuts i recorria al joc dur per no veure’s superat. Darder va tenir a les seves botes el gol de la victòria però el seu xut se’n va anar per sobre del travesser.