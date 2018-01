Quique Sánchez Flores: “Hi ha una rivalitat i s’ha de notar”

Quique Sánchez Flores ha anunciat novetats. Després de tres enfrontaments amb el Barça tancats amb golejada, el tècnic de l’Espanyol confia en poder sorprendre el gran rival demà en la Copa del Rei en un enfrontament que no es veu com un maldecap al vestidor periquito. “Els partits hem d’intentar que ens deixin la millor sensació possible, d’haver competit. Tenim bona memòria del que hem fet aquest any i mig amb el Barça que no ens ha servit. Hem de fer alguna cosa diferent. A veure si serveix. I si no, seguirem pensant.”

L’Espanyol afronta els quarts de final amb les baixes per lesió de Sergio García i Jurado. La rotació es veu limitada i Quique Sánchez ha alertat de la importància de mesurar els esforços. “El Barça està sent molt superior a la segona part quan els rivals han fet un gran esforç físic. A la segona són inferiors físicament i amb la comoditat de la pilota el Barça mata els partits. Volem arribar-hi bé i cal ser intel·ligents amb els esforços, que és compatible amb pressionar a dalt i tapar els espais. El temps corre a favor del Barça i ho acaba aprofitant. Com que ho sabem, ho hem de corregir.”

L’entrenador de l’Espanyol entén que un derbi és un partit diferent. I confia que es noti quan la pilota comenci a rodar. “Són emocions molt fortes, diferents a la resta de partits. Volem que les emocions, sensacions i respostes es notin al camp. Que siguem gent forta, dura i que faci sentir que hi ha una rivalitat i s’ha de notar.” Per això avui hi ha hagut una xerrada al vestidor, en què han recordat el mal que el Barça els ha fet en els últims duels. “Porten enfrontant-s’hi des de petits i saben el mal que fa perdre. Ho porten interioritzat. Avui hem parlat i la conversa ens ha agradat a tots sobre què significa el partit. Hem de demostrar que hi ha una rivalitat. El rival ha ensenyat que si ens pot fer mal, ho fa. Ens hem de defensar amb les urpes perquè si poden acarnissar-se amb nosaltres, ho faran.”

Quique Sánchez Flores també ha entrat en noms propis. No és cap secret la mala relació amb Luis Enrique, res a veure amb Ernesto Valverde. “Són diferents. Valverde ha variat el sistema molts cops de 4-3-3, a 4-1-4-1 a 4-4-2. Ha hagut de gestionar una situació difícil amb la sortida d’un jugador a França i el fitxatge d’altres que semblaven de menys nivell. Tot el que digui de Valverde serà bo. Vam començar alhora, ens vam enfrontar molts cops. La gent normal em sedueix i ell és molt normal.” L’entrenador de l’Espanyol ha obert la porta a una cessió de Marc Roca i ha elogiat Leo Messi. “Hi ha pocs esportistes que m’hagin fet seure al sofà a veure’ls. I ell ho ha fet. És dels que ens marcarà molt de temps. M’he assegut a veure a Ronald fa 10 o 15 anys, a Jordan, a Maradona, esportistes excepcionals. Cassius Clay no per èpoques, l’he vist en vídeo. Ronaldo? Està entre els top dels top. Si no existís Ronaldo no hi hauria debat amb Messi.”