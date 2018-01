Dolça ressaca blanc-i-blava

L’Espanyol ha viscut amb dolçor la ressaca del derbi. Els blanc-i-blaus feia nou anys que no guanyaven un partit contra l’etern rival i el registre pujava a 20 duels directes entre Cornellà i el Camp Nou. Dimecres es va trencar la mala ratxa blanc-i-blava amb un guió somiat: Diego López aturant un penal a Leo Messi i Melendo, el jove que va sorgir de l’Escola RCDE, erigint-se en l’ídol de la nit dibuixant un gol històric dos minuts abans del final. Cornellà vivia una nit màgica, i l’endemà les il·lusions d’eliminar el Barça i accedir a les semifinals han passat de ser una utopia, un impossible, a ser una cosa tangible tot i l’enorme dificultat. No obstant això, dins del vestidor blanc-i-blau es respira l’eufòria del moment barrejada amb el respecte que suposa anar al Camp Nou dijous per disputar un partit de tornada d’alt voltatge.

Ahir a la tarda tres dels capitans de l’Espanyol van estar presents a la sala President del RCDE Stadium en motiu de la presentació de l’acord de patrocini amb Riviera Maya. David López, Javi López i Víctor Sánchez no podien evitar parlar del derbi i deixar palesa l’emoció amb què va viure el vestidor el triomf. “És un subidón”, deia gràficament Javi López, que afegia: “El vestidor està content, però imagina’t Melendo, que és l’únic que ha pagat per jugar a l’Espanyol”, deia l’andalús sobre el golejador de la nit. El petitó Melendo va començar amb cinc anys a jugar a l’Escola RCDE. Una activitat extraescolar que van pagar els seus pares per controlar la hiperactivitat del més petit de la casa. Un any després, ja entrava als federats del club. “Ens mereixíem una victòria així, és una recompensa merescuda. Estem molt contents, queda el partit de tornada, però aquest moment de felicitat no ens el treu ningú”, confessava David López. “La gent ha d’estar il·lusionada, però de portes endins hem de rebaixar l’eufòria, perquè sabem que res està fet. Però l’afició ha de gaudir d’aquest moment”, assegurava Víctor Sánchez. I afegia sobre el partit de tornada: “No hi ha res impossible. Si ho hem fet aquí, per què no ho podem fer allà?” I llançava una advertència: “Ells si ens en poden clavar cinc ens els clavaran, i hem d’estar atents.”

També hi va haver bromes diverses i, fins i tot, algú va pronosticar que d’aquí a nou mesos hi podria haver un baby boom periquito. “Això estaria bé, perquè vindrien nous periquitos al món”, deia Javi López amb un somriure d’orella a orella, el de la felicitat d’haver guanyat un rival gegantí com el Barça.