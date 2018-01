De l’eufòria als xiulets

L’Espanyol ha fet aquest matí un pas enrere enorme en l’objectiu d’acostar-se a la zona europea en caure 0-3 contra el Sevilla.

Quique Sánchez Flores ha introduït canvis, premiant els herois de la copa: Diego López i Melendo, que han estrenat titularitat a la lliga. El 4-4-2 ha comportat la primera arribada al minut 12 amb una centrada de Dídac que Gerard Moreno, en pugna amb un defensa, no ha pogut rematar. La rèplica al 14’ amb una jugada per la dreta, dos retalls de Correa. Diego López ha salvat la primera rematada dins l’àrea, però Vázquez ha aprofitat el rebot per fer el 0-1. Gerro d’aigua freda que ha fet mal, derivant en pilotes perdudes en zona perillosa i alguna contra del Sevilla, com la de Murien en el 22 amb un xut dins l’àrea que ha fregat el pal.

L’Espanyol tenia la pilota, però ha mostrat una fragilitat defensiva poc habitual. Cada pilota robada del Sevilla generava l’ai al cor. Fins que en el 34’ Sarabia ha arrencat la moto, ha retallat Fuego i Hermoso i ha situat bé la pilota en el 0-2. Coses del futbol, de l’eufòria de dimecres a la copa a escoltar alguns xiulets en el tram final del primer temps.

Quique ha entès que calia moure alguna cosa i ha aprofitat el descans per fer entrar Sergio García i Víctor Sánchez buscant una reacció. I així podria haver estat quan l’Espanyol ha recuperat una pilota a dalt, Gerard Moreno ha entrat a l’àrea i ha fet la passada de la mort a Baptistao, que ha enviat la pilota als núvols. Una errada increïble, que ha comportat més xiulets mentre el brasiler es passava estona capcot, incapaç d’entendre l’errada. Acte seguit ha estat Sergio García qui ha rebut dins l’àrea i ha creuat massa.

L’embranzida s’ha apagat i l’Espanyol ha mirat de fer reviure el foc amb Marc Navarro. Un parell d’arribades a la línia de fons que no han exercit tampoc de solució. Els blanc-i-blaus encara han hagut d’agrair que un parell de contres molt clares del Sevilla hagin quedat en no res. Amb els braços abaixats, el toc de gràcia ha arribat a tocar del xiulet final quan Muriel ha entrat a l’àrea superant tots els rivals per fer el 0-3. Com Sarabia. Massa tous.