Rivalitat tensada

L’Espanyol es va trobar ahir entre dos aigües amb els seus seguidors. Per un costat, es tractava majoritàriament d’ultres que es van dedicar a ensenyar banderes espanyoles, fer gestos feixistes i provocar fins que van ser expulsats del Camp Nou. El club blanc-i-blau no vol tenir res a veure amb aquest tipus de gent. Però, per l’altra banda, també volien que quedés constància que els radicals del Barça, integrats a la graderia d’animació, van gaudir de llibertat per acostar-se a la zona dels periquitos a respondre a les provocacions, sortir del recinte per barallar-s’hi al carrer i tornar a entrar després com si res. L’ex-president de l’Espanyol, Joan Collet, ho va criticar. “Ahir va passar una cosa que fa temps que no es veia: que dins del mateix estadi un sector de gent sortís i anés a buscar l’afició contrària. He de dir que la gent que estava a dalt m’avergonyeix, no els defensaré perquè són indesitjables i no es pot quantificar el mal que ens fan, però a veure si se’n parla tant com de nosaltres, que ens titllen de violents. A veure què es dirà.”