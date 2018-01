Oficial, Javi Fuego traspassat al Vila-real

L’Espanyol i el Villa-real han tancat aquest matí el traspàs del migcampista Javi Fuego al conjunt castellonenc. L’asturià abandona la disciplina blanc-i-blava després d’un any i mig a l’entitat catalana. Javi Fuego es va incorporar a l’Espanyol l’estiu de 2016 procedent del València. L’asturià ha defensat la samarreta blanc-i-blava en 51 partits oficials en què ha aconseguit un gol.

El futbolista signarà un contracte per la present temporada i dues més amb el conjunt groc. El Vila-real volia un futbolista del perfil de l’asturià, de 34 anys, per reforçar la seva medul·lar amb un home veterà i més per la baixa de llarga duració de Bruno que ha obligat a Rodri a fer un sobreesforç en aquest primer tram de temporada. El futbolista ja s’entrenarà avui amb els seus nous companys i aquest mateix matí serà presentat com a futbolista del Vila-real acompanyat del

conseller delegat del Vila-real, Fernando Roig Negueroles.

La marxa de Fuego ha encès la polèmica entre Quique Sánchez Flores i el club. El tècnic s’oposava a la seva marxa perquè el considerava un dels liders de l’equip però la direcció esportiva ha preferit desfer-se d’ell per temes econòmics i per la planificació a fer de cara a la propera temporada. Fuego és un dels futbolistes que més cobren de l’actual plantilla i tenia un contracte progressiu en els seus emoluments. El curs vinent el seu sou pujaria a 2.3 milions d’euros. L’Espanyol s’estalviarà la meitat del sou d’enguany i del proper a més de rebre una petita quantitat en forma de traspàs.

Ara el conjunt blanc-i-blau està treballant a contrarellotge per buscar un migcampista del perfil de Fuego a baix cost. En cas de que no el trobi Marc Roca seguirà a la plantilla.