Diego López: “Hem de ser realistes i estem en una posició que no ens agrada”

El debat a la porteria sembla aparcat per qüestions de contracte i Diego López serà titular en el derbi de diumenge. El porter gallec ha restat aquest matí importància a la reunió que els jugadors han fet al vestidor avui sense Quique Sánchez Flores. “La unitat que tenim aquí és molt senzilla i clara: jugadors, club, entrenador i afició. Les quatre parts han d’estar unides, no hi pot haver ruptures i no n’hi ha. Junts tornarem al camí de les victòries i a fer que la gent gaudeixi. La gent vol veure que ens entreguem i a veure si hi ha una dosi de fortuna, que també és necessària i ens està faltant.” El veterà jugador també ha restat importància a les queixes de l’entrenador de l’Espanyol a Leganés, quan lamentava la manca de líders al vestidor. “Les paraules s’han tret molt de context. No volia faltar a la plantilla. Si per alguna cosa s’ha caracteritzat és pel respecte i confiança que ens ha donat a tots, a nivell públic i privat. Els qui juguem som nosaltres i qui s’equivoca. La responsabilitat majúscula és dels jugadors, vagi bé o malament, i el grup està unit. Hem de corregir els detalls, que fa que se’ns escapin els punts, i millorar a cada partit tal com fèiem la temporada passada.”

L’activitat a la ciutat esportiva ha estat intensa, amb una nova visita de Chen Yansheng. El mercat marca l’actualitat, però en unes hores l’atenció se centrarà totalment en el derbi. El duel de lliga arriba després d’una mala ratxa, amb un punt dels últims nou i tres gols encaixat en els dos darrers enfrontaments. El vestidor és conscient que el rendiment està per sota de l’esperat. Hem de ser realistes i estem en una posició que no ens agrada, però queden 17 partits. El grup no es deixarà anar ni pensarà en objectius poc ambiciosos. L’objectiu de l’any passat era lluitar cada partit, sense pensar en posicions, i així ha de ser.”

Amb tot, el Barça és un dels pitjors rivals quan toca mirar de tornar a enlairar el vol. El vestidor té clar el mirall en què mirar-se. “El partit esperem que sigui semblant al primer de copa. Tenim opcions basant-nos en el nostre estil i amb el suport de la nostra gent, amb la màxima intensitat sabent que es un derbi. Ens hem de sacrificar encara més perquè sabem què vol dir per als periquitos el derbi. El màxim esforç és per fer un partit com el de copa i posar-los les coses el màxim difícil possible.” El gallec ha mostrat ganes de tornar a connectar amb la graderia i ha recordat una de les jugades polèmiques de l’enfrontament de copa. “És un partit que si aconseguim alguna cosa positiva serà una injecció de moral. No tenim res a perdre i a veure si podem donar a l’afició el sentiment que vam tenir després del partit d’anada fins l’hipotètic penal a Gerard en el tram final que ens podia fer entrar.”

Finalment, Diego López ha evitat criticar les paraules de Gerard Piqué, tot i que ha deixat un missatge entre línies minuts després de saber-se que l’Espanyol via comunicat demanava a l’afició que es comportés. “La gent ha d’anar al camp, com assenyala el club, a donar suport a l’equip, no centrar-se en un jugador. L’estadi ha de ser una bomba que ens afavoreixi, sense insults ni faltar al rival. És la manera d’assenyalar que és una afició exemplar. Ens hem comportat com a senyors en els dos partits de copa perquè la història del club mereix i hem parlat només al club.”