Quique Sánchez Flores: “Els duels de copa no ens han produït desgast”

Quique Sánchez Flores ha analitzat el derbi contra el Barça a l’estadi de Cornellà-El Prat, el tercer en pocs dies.

Carlos Sánchez

“Ha vingut bé, amb molta il·lusió. Ha triat venir, un bon projecte pensava que era el millor per créixer. Físicament està bé i simplement ha de conèixer una mica més l’equip, però el veig preparat.”

El pes de la rivalitat

“És un partit amb molta emoció i sentiments al mig. Representem un sentiment que s’ha de notar, però hem de controlar les energies perquè desgasta molt enfrontar-se a aquest tipus de rival. Té a veure amb la intel·ligència, cal equilibrar emocionalment per ser un equip que en tot moment estigui guiat pel cervell, no només pel cor.”

Derrotar el Barça

“Pensem que és possible i no parlem d’una altra paraula. Si hem fet una cosa especial aquesta temporada es derrotar equips que semblava impossible. Va passar amb l’Atlético i el Barça. Seria fantàstic un bon resultat, una gran alegria per a l’aficionat, però en cap cas pensaríem que la lliga s’acaba aquí.”

El mirall de la copa

“En tot moment vam estar dins del partit en els dos. Es va reduir molt a un equip que té moltes eines per superar els rivals i es va entendre bé què calia fer en aquest tipus de partits. Molt contents amb el resultat d’un partit, no en l’altre. No ens ha deixat cap herència negativa, res que ens hagi tret ànim. Vam sortir ben parats, sabent que podem tornar a competir bé.” “No ens ha produït desgast. La primera part de l’enfrontament ens va generar una gran alegria i això sempre estarà allà. Els aficionats han somiat amb què era possible i no ens va deixar marca la tornada. Tant de bo demà pugui ser una extensió.”

La tàctica

“Per un equip que no perd gairebé mai, estar en el partit és el primer pas. No hi ha cap resultat que et faci pensar que el partit està solucionat, és un equip capaç de remuntar grans diferències. Aleshores tots pensem igual, que són partits que cal anar alimentat poc a poc, paint poc a poc. Si som tants que pensem igual, està bé.” “En els dos partits es va proposar força, una cosa fonamental que era estar viu contra un rival així. Hi ha el risc que en una escomesa et quedis fora del partit. No crec que calgui apel·lar a l’èpica, que és quan fregues la desesperació i no estem allà. Estem en el camí de créixer i per això cal controlar les emocions i ser intel·ligents. L’èpica és el resultat, aconseguir-ne un de bo.”

Ambient tens

“Som un club espectacular, que sempre hem donat uns nivells de comportament altíssims. Hem d’estar molt orgullosos dels nostres i de com afrontem cada situació, els jugadors i els aficionats, que viuen amb un sentiment que en moltes ocasions se senten gairebé trepitjats. Entenem que tenim l’orgull periquito que ens manté alerta.” “L’afició és molt coherent i sap què cal fer. No tinc cap dubte del comportament. Som un club que sap guanyar i perdre. Esperem connectar-los des de l’inici. Els necessitem, no només demà, ja que està sent una temporada estranya. Ser de l’Espanyol no és fàcil pel que he viscut. I quan algú ho és, és perquè el sentiment és molt fort.”

La reunió amb Mr. Chen

“És el més natural i quan les coses s’expliquen, tot és més fàcil. Sempre volem estar per sobre de l’esperat, però és molt important no oferir falses expectatives. Hem de dir la veritat als aficionats per no generar frustració, que és de les pitjors coses que poden passar a un ésser humà. El club està més preparat ara que fa uns mesos per fer aquest tipus de coses.” “Ha estat una setmana molt positiva, parlant la gent s’entén. És important per als clubs que la gent parli, digui la veritat i se sàpiga què pensa. Cal ser sincer amb els aficionats, que hi hagi un missatge clar. Sempre intentarem superar el límit, sent ambiciosos i competitius. Va ser molt bo perquè hi havia idees difuses i a base de reunions ha quedat més clar i serà bo per al rendiment del club.”

Temporada complicada

“Les coses són com s’han explicat. Hi ha hagut un alentiment del projecte. La velocitat amb què vam créixer el primer any no s’ha repetit en el segon. Al nostre entorn veiem que hi ha equips que sí que poden aconseguir els objectius de la plantilla, nosaltres no. Però estem molt millor que fa dos anys. Ens hem d’exigir el màxim, ens encantava quan parlàveu d’Europa fa un any.” “Estem buscant l’estabilitat. Amb alguns punts més, que hem merescut, parlaríem diferent. Ens hem trobat una temporada més difícil, amb més matisos dels previstos. Queden 17 jornades i ho intentarem. Si no ho aconseguirem, reconeixerem que haurà estat una temporada inestable, farem autocrítica i mirarem de fer un projecte millor.”

