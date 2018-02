La recerca de la seguretat perduda

L’Espanyol va rendir molt bé en defensa contra el Barça. En un partit marcat per la pluja, els blaugrana tan sols van crear un parell d’ocasions de gol, però si Quique Sánchez Flores es manté fidel a les proves que ha fet en els darrers entrenaments, demà a Vigo hi haurà dues novetats. L’entrenador fa temps que busca l’estabilitat defensiva i no acaba de trobar la combinació que li faci el pes.

“Si faig tants canvis hi ha dues opcions: o soc boig o busco la combinació que funcioni millor. Crec que és la segona.” Quique analitzava així els moviments recents, ajudats per la reaparició de Duarte, la millora física de Marc Navarro i Naldo i les errades d’Hermoso. En les últimes vuit jornades només ha repetit línia de quatre en una ocasió i la desfeta contra el Girona va dur-lo a sacsejar l’onze i fer avançar David López. En la resta, sempre ha mogut alguna peça, sense acabar del tot satisfet. La porteria a zero a Màlaga –cuer– i amb l’Atlético. Dos de seguits que no van comportar repetir.

Marc Navarro i Hermoso