“Gerard Moreno està a l’alçada de Iago Aspas”

Quique Sánchez Flores va comparèixer aquest matí per valorar la prèvia del partit entre l’Espanyol i el Celta que es jugarà demà a Balaídos. Aquestes són les frases més destacades del tècnic blanc-i-blau que confia en la millora de l’equip en aquest segon tram de temporada. També destaca la solidesa del projecte del Celta de Vigo i la importància de la seva figura, el davanter Iago Aspas que considera està a l’alçada de Gerard Moreno.

Piatti entra a la llista.

“El veiem bé i és una alegria que estigui dins perquè és un futbolista que no tenim un altre amb les seves característiques”.

El Celta de Vigo. “És un projecte que porta 5 anys ja establer, amb cara i ulls, agrada ser protagonista dels partits amb jugadors molt determinants al davant. Ja vam fer un bon partit davant d’ells a casa nostra i hem demostrat que podem competir bé.

Derbi.

“Ens ha servit per ordenar moltes coses i equilibrar coses com recuperar un derbi. Ha estat una injecció de moral per jugadors i aficionats. Ara ho volem deixar enrere i el que volem i busquem és ser regulars. Fins ara no ho hem sigut. Hem de ser més forts en atac i tenir aquell sort que no hem tingut.

Posició a la taula i creixement.

“Hi han molts equips que no estem en aquesta situació i depenen d’agafar una bona ratxa de resultats que ens porti a il·lusionar-nos i en cas contrari a estancar-nos. No tenim por i no ho hem pensat mai, però ens il·lusionen en tenir bons resultats per il·lusionar-nos com la temporada passada.

Melendo, baixa de la llista.

“Està bé, decisions tècniques.

La Roca Sánchez.

“És un futbolista semblant, defensiu, i bona experiència i tàctica. La diferència és l’enteniment de l’equip. És un noi molt interessat en la seva professió i fins a l’últim moment pensarem que ens convé.

Duel entre Iago i Gerard Moreno.

“Està al nivell de Iago Aspas. Son jugadors de molt nivell i determinants per tots dos equips. a Iago ja el coneixem i l’hem de donar un tracte d’alçada i sabem que fa de mig del camp cap endavant

Aarón Martín, evolució. “50 partits de titular a primera en 16 mesos, això ens demostrar com passa el temps. Era un noi que semblava dèbil i prim però ha demostrat la seva vàlua. Aarón no està desdibuixant el seus altres companys de lleva el problema és que aquest any, per la irregularitat, no ha estat fàcil per la resta entrar. Necessitem un tronc estable. Però amb els altres joves no ens hem equivocat. Marc Navarro és un bon jugador quan té plenitud física. Melendo és un fantàstic jugador però necessita minuts i Marc Roca és excel·lent”

Millora de l’equip.

“Tots tenim present que hem d’estar més amunt. Tenim temps per millorar però ha de ser aviat. L’any passat van anar de menys a més.

La plantilla.

“Han passat coses que ens han ordenat i ara tenim una plantilla on som menys però estem millor. Es repartiran millor els minuts.