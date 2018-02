Els homes del miracle

L’Espanyol juga a la gasiveria i el tècnic té molts jugadors perduts

A falta d’un bon pla de joc, l’Espanyol està sobrevivint en la lliga gràcies a la inspiració de dos homes que estan destacant per sobre de la resta: Gerard Moreno i Diego López. La genialitat del davanter a Balaídos va servir per salvar un punt miraculós. El punta va fer una assistència meravellosa a Baptistão per deixar-lo tot sol davant Rubén Blanco. Més tard es va inventar una jugada arrencant des de la medul·lar després d’haver pispat la pilota a Pione Sisto. Una última maniobra davant de porteria el va impossibilitar xutar i signar un golàs. Gerard Moreno es va reservar el millor del partit enganxant una pilota que va refusar malament la defensa gallega. Xut ajustat i empat miraculós. El partit de Vigo deixa clara la importància de Gerard Moreno en el pes ofensiu de l’equip. El punta va fer el seu desè gol d’un total de 21 que ha marcat l’Espanyol en 23 jornades. Quan ell marca l’Espanyol no perd. “És un futbolista que ha d’anar a la selecció, té el nivell per fer-ho i s’ho mereix més que ningú. A nosaltres ens dona molt tant en atac com en defensa”, apuntava ahir Víctor Sánchez deixant palesa la importància de Gerard, l’home franquícia de l’Espanyol en aquests moments, que ha convertit el gol en rutina. Una santa cadència a la qual s’aferra tota l’afició.

La història és recurrent en un altre futbolista, Diego López. El gallec ha jugat de titular els últims quatre partits de lliga agafant el testimoni de Pau López, que també va estar espectacular en el primer tram de temporada. La porteria segueix estant ben coberta, i el de Paradela va demostrar que creix en cada partit. Decisiu fa quinze dies en la lliga contra el Barça, diumenge a Balaídos va fer un recital amb tres grans aturades que van mantenir l’Espanyol en el partit. Una, amb el peu, va ser acrobàtica, més digna d’un porter d’handbol, i va deixar tot l’estadi meravellat. El problema d’O Pulpo és que encara no ha pogut sortir victoriós en la lliga. Fins ara acumula dues derrotes (Sevilla i Leganés) i els dos empats referenciats contra el Barça i el Celta.

El cert de tot plegat és que l’aparició decisiva de Gerard i Diego López només fa que maquillar els descosits d’un Espanyol que no juga a res. Els blanc-i-blaus van ser incapaços de jugar amb cert criteri i estabilitat malgrat haver-se avançat en el minut 10. Quique Sánchez Flores va apostar per l’especulació més absoluta des del primer minut, renunciant a la possessió i entregant el domini al rival. Només les aturades de Diego López i l’encert de Gerard Moreno van evitar que l’Espanyol sortís golejat de Balaídos contra un Celta que va donar tota una lliçó de futbol. L’Espanyol juga a la gasiveria i, així, el seu recorregut per escalar posicions serà una utopia. I més quan el tècnic no pot o no sap treure profit dels futbolistes. Molts d’ells estan perduts, descol·locats al terreny de joc. La mostra més evident és el posicionament de Sergi Darder. Un futbolista que viu del contacte amb la pilota està ara instal·lat a la banda més capficat a destruir que a crear. No és l’únic problema de molts jugadors que no entenen certes estratègies del tècnic. Vista l’evolució de l’equip i la seva posició en la taula, 15è, queda demostrat que 23 jornades ja signifiquen prou temps per treure conclusions. I una és que l’Espanyol té un problema de concepte i de com afrontar els partits. A Balaídos es va veure que el problema és ja estructural. El tècnic constata que la columna vertebral del seu equip, l’eix vertebrador, no està funcionant com el curs anterior. Pel camí ha perdut tres peces que ell considera importants, com són Diego Reyes, Javi Fuego i, a més, cal comptar el baix rendiment de Piatti. Entre unes coses i unes altres la coctelera tàctica del tècnic madrileny no ha agafat el pes i la determinació desitjada. El curs es farà llarg, ja és una evidència.