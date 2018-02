Piatti: “Et sents impotent i no pots ajudar l’equip”

Pablo Piatti és una de les claus en negatiu de la temporada de l’Espanyol. Ha passat de ser un dels referents a encadenar lesions i aportar només un gol. “He estat molt de temps fora i no es passa bé. Et sents impotent i no pots ajudar l’equip. Més d’un mes sense poder ajudar l’equip. Les lesions no m’ajuden i passa factura. M’hauria agradat tenir el mateix ritme que la temporada passada, però queda molta lliga encara i seguiré treballant.”

L’extrem argentí ha analitzat el pròxim rival. Piatti entén que cal derrotar al Vila-real per redreçar el rumb. “El partit d’El Madrigal vam jugar bé. Aquest ara és molt diferent, ha canviat molt, a un nivell molt alt, amb jugadors de nivell i haurem de fer-ho molt bé per treure els tres punts. Són tres punts vitals. L’equip necessita i ha de puntuar a casa, trobar-me bones sensacions i regalar a l’afició una victòria.”

Finalment, Piatti ha reconegut també el mal joc de l’Espanyol a Vigo. L’argentí ha volgut buscar-hi la part positiva, tot i admetre que cal voler fer més amb la pilota. “És lògic que es pot millorar moltes coses a nivell de possessió, que cal seguir millorant. Cal mirar la part positiva que quan tens un partit dolent i treus punts, parla bé del caràcter de l’equip. L’equip ha de ser més ambiciós en tenir la pilota, fer un pas endavant i arribar més a dalt. És un conjunt de coses.”