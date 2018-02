L’obligació de trencar les males estadístiques a casa

L’Espanyol es mou pràcticament a la mateixa distància del descens que de la zona europea. Vuit punts de coixí sobre les places del descens i a nou del setè lloc, que ara ocupa l’Eibar i que té molts números de garantir el passaport continental. És hora de decidir cap a on s’ha de tirar i el primer pas serà lligar la victòria diumenge que ve contra el Vila-real. No serà fàcil perquè caldrà lluitar contra les estadístiques negatives.

L’Espanyol viu la vuitena temporada a l’estadi de Cornellà-el Prat i hi ha tres equips que són un maldecap, ja que sempre que hi passen en treuen algun botí. Els dos gegants són una bèstia negra, si bé en la copa del Rei es va poder trencar el malefici contra el Barça en un pas endavant que ara cal aplicar al Vila-real. Cinc empats i tres derrotes és el bagatge contra els groguets des de la temporada 2009/2010 al feu blanc-i-blau. Les tres últimes visites, sempre amb igualtat en el marcador. La presència dels valencians, a més, acostuma a ser sinònim de pocs gols i de moltes dificultats del conjunt blanc-i-blau per foradar la porteria rival. Els seguidors periquitos ho han pogut comprovar en els darrers temps, ja que quan al davant hi ha els homes de la Plana tan sols han pogut celebrar quatre gols en els vuit darrers enfrontaments, sense oblidar que hi va haver un 2-2 a l’inici del 2016.

Així, per trobar l’última victòria de l’Espanyol a casa contra el Vila-real cal remuntar-se a la nit de Reis del 2008, amb un contundent 3-0 i un dels millors partits que l’aficionat periquito ha vist en els darrers temps. Un doblet de Tamudo i un gol de Valdo en una actuació col·lectiva impressionant, en què el resultat va semblar curt i va alimentar l’eufòria de l’afició periquita. Potser aquí va arrencar la maledicció recent amb els groguets, ja que el triomf situava el conjunt de Mauricio Pochettino tercer, a un sol punt del Barça, segon, però perdria els tres duels següents i sis dels set que vindrien per anar perdent pistonada de manera decebedora. I la temporada següent els castellonencs van deixar un 0-0, resultat que s’ha repetit dos cops més. En total, una dècada sense derrotar-los.

Quatre decepcions