Sense voler mirar cap avall

L’Espanyol torna a viure ara una dinàmica que apareix de manera periòdica en l’etapa de Quique Sánchez Flores. I en alguna d’anterior. Ara els resultats estan per sobre del joc i el punt sumat a Vigo, on es va tocar fons quant a tenir la pilota i elaborar, és l’única part positiva a la qual aferrar-se. Jugadors i cos tècnic en són plenament conscients, i no se n’amaguen en públic, que cal una millora i la primera oportunitat és aquesta tarda contra el Vila-real. La primera victòria a casa del 2018 no es pot fer esperar més, contra un rival amb el cap posat en la remuntada a l’Europa League, i amb el risc que una ensopegada posi la por al cos.

La gran virtut de l’any i mig de Quique Sánchez Flores és haver desterrat la paraula permanència del vocabulari de l’Espanyol. No va aparèixer en la primera temporada i es neguen a emprar-la de moment, però en aquest punt del campionat és l’hora de definir cap on es tira. Amb un coixí de vuit punts sobre la permanència i a nou de la zona europea, el calendari pot marcar el camí. Un triomf contra el Vila-real permet retallar distàncies amb un Eibar que va perdre ahir contra el Barça, però una ensopegada fa que la mirada ni que sigui inconscientment cap avall, a cinc dies de visitar Riazor i un Deportivo en zona de descens. Millor anar-hi sense el temor que una ensopegada et situï en una lluita per a la qual no t’has preparat.

Tot plegat és pensar en la jornada següent i el primer pas per evitar ensurts és resoldre l’actual. L’Espanyol sap que va oferir una imatge lamentable a Balaídos malgrat l’empat i el dubte és saber què canviarà Quique Sánchez Flores perquè no es repeteixi. “El que no agrada a l’afició tampoc ens agrada a nosaltres. L’equip de l’altre dia no va convèncer ningú, volem ser un equip totalment diferent”, assegurava ahir. El tècnic compta amb el retorn de Granero després de la sanció i durant la setmana va provar amb Sergio García a l’onze, però la fórmula amb tres davanters, que ja ha provat, sembla que ha quedat en segon terme perquè el barceloní i Baptistão competeixen en petites lesions que els impedeixen aguantar els 90 minuts. Darder va ser dels pitjors a Vigo i el tècnic madrileny ressaltava ahir la necessitat que Piatti torni a ser el de la temporada passada després que els problemes musculars i al genoll li hagin fet la guitza des de l’estiu. Sense ell, a banda de gols i assistències, ha desaparegut el joc de bandes, una de les armes preferides de l’entrenador periquito en la seva idea de replegar-se com a bloc i sortir ràpid.

Experiquitos en l’onze