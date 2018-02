Un empat i gràcies

El final pirotècnic no amaga la realitat d’un equip que no té un pla definit de joc

L’Espanyol està de sort. Ha jugat dos partits nefastos contra el Celta i el Vila-real i ha marxat a casa amb dos empats d’or. Un premi gegant que va deixar el seu rival amb cara de babau. És difícil definir el partit d’ahir dels deixebles de Quique Sánchez Flores. Paupèrrim en la proposta de joc i tètric si cal fer una lectura realista de cara al futur. L’empat contra el Vila-real només servirà per agafar confiança: si jugant malament l’Espanyol no perd què pot fer si es dedica a desenvolupar una mica de futbol.

El matx va ser d’autèntica supervivència local. Els groguets no van fer, ni de bon tros, el monòleg del Celta de fa una setmana, sinó que van ser més conservadors en la seva proposta. El fet de disputar partit d’Europa League entre setmana va obligar a un plantejament més pragmàtic dels homes de Calleja. El gol inicial de Rodri, després d’un desgavell defensiu, va anar d’allò més bé als visitants, que van contemporitzar el joc a pler. Instants abans, Pablo Fornals ja havia posat la por al cos amb un xut al pal. Per la seva banda, l’Espanyol amb prou feines inquietava la porteria de Sergio Asenjo. El primer xut de l’Espanyol entre els tres pals no va arribar fins al minut 79, amb una rematada acrobàtica de Gerard Moreno. Aquest fet explicava a la perfecció la inoperància del conjunt periquito. Un equip que ni hi és ni se l’espera. Només es mou per rampells espontanis i acompanyats dels xiulets d’una graderia cada dia més entristida pel que veu sobre la gespa.

Les prestacions dels catalans eren tan pobres que Quique Sánchez Flores va fer un canvi inaudit: treure un central, Naldo, i donar entrada a Piatti. Víctor Sánchez va jugar els últims 25 minuts de partit com a improvisat central. Són ben curioses les permutes del rubinenc, que va començar de lateral dret, vivint una autèntica tortura, per passar a fer de mig i acabar de central. Només li faltava prendre’s una Biodramina per no acabar marejat.

L’acumulació d’homes ofensius tampoc va ser una solució per a un Espanyol que estava perdut en la circulació de pilota i la inoperància en les transicions ofensives. L’únic que aportava certa llum en aquesta parcel·la del joc era Carlos Sánchez. El colombià, l’últim d’arribar, semblava veure amb més claredat cap on havia de conduir la pilota per donar criteri al joc.

El partit s’havia convertit en una ruleta russa. Bacca, només d’entrar, va acaronar el segon del Vila-real en un un contra un amb Diego López. Gerard Moreno era l’únic que veia claredat en el caos i va forçar una falta a la frontal de l’àrea. Granero, fins llavors molt dispers i perdut en totes les seves accions, va connectar un xut magistral de falta. Toc suau i col·locat que va deixar amb un pam de nas Asenjo. Deliri a les graderies per l’empat.

Faltaven cinc minuts i empesos per l’emotivitat circumstancial, l’Espanyol es va abocar a la recerca de l’impossible i per poc ho aconsegueix en el temps afegit amb un xut de Léo Baptistão que va impactar al travesser. Sergio García va agafar el refús però Asenjo va salvar l’acció sobre la mateixa línia de gol. Gerard ho va tornar a intentar, en una tercera rematada, que va anar al lateral de la porteria. Final apoteòsic i pirotècnic però que no amaga la tristor d’un Espanyol sense joc a les botes i que es mou per impulsos. Cap victòria en els últims sis partits i un balanç de quatre punts de divuit possibles ens situen en la crua realitat.