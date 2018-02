L’Espanyol obre un expedient per aclarir l’agressió ideològica

L’Espanyol ha emès un comunicat aquest matí en relació a l’agressió, per motius ideològics, que es va produir al final del partit d’ahir a la zona baixa de tribuna del RCDE Stadium. Un jove i el seu avi van ser agredits per un altre seguidors blanc-i-blau. El motiu: portar una estelada i exhibir-la. L’avi, de 84 anys, va acabar amb un cop a les costelles i el net amb la cella trencada. “Comprovada l’acta del partit emesa pel cos de Mossos d’Esquadra, el RCD Espanyol de Barcelona informa que ahir, en acabar el partit entre el primer equip i el Vila-real, es va produir una picabaralla a l’interior de les instal·lacions del RCDE Stadium entre aficionats del club i que tindria origen en una discussió sobre temàtiques alienes a l’esport”, apuntava el comunicat.

El club deixa patent en la seva nota pública el seu compromís per eliminar qualsevol tipus de violència del seu estadi. “El club expressa, com ha fet sempre, la seva condemna més absoluta a tot incident de violència física i/o verbal i mostra el seu compromís més ferm en eradicar aquestes actituds en l’esport i en la societat. Com l’entitat va manifestar de manera contundent en la seva crida pública del proppassat dia 3 d’octubre del 2017, desitgem que la pau social s’imposi d’una vegada per totes a Catalunya i que, en concret, totes les conseqüències de la situació política present quedin sempre ben allunyades del món del futbol i de l’esport”.

El club blanc-i-blau va informar que recollirà d’immediat en un expedient del Comitè de Disciplina Social tota la documentació aportada per la policia catalana i pel servei de seguretat privada del club sobre el mencionat incident. La intenció final és determinar “les oportunes responsabilitats i proposar i determinar, si és procedent, l’expulsió immediata com a socis de l’entitat d’aquelles persones que puguin ser identificades com a causants de qualsevol acció violenta contra d’altres aficionats”, afegia el comunicat.

Aquesta agressió porta a la superfície la difícil convivència que hi ha a les grades de l’estadi blanc-i-blau i que ha portat a molts seguidors a deixar d’anar a l’estadi, i alguns més, a esborrar-se com a socis de l’entitat.