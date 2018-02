Naldo: “Hem empatat contra tres equips forts i s’ha de valorar”

Naldo s’ha fet un lloc a l’onze titular en les últimes jornades. El brasiler va començar de titular i va desaparèixer, un procés que viu amb naturalitat. “Estic molt agraït i content d’estar a l’Espanyol i Barcelona. Era el que esperava, arribar i intentar jugar. Primer no va ser així, sabia que havia de treballar i ara he tornat a tenir l’oportunitat i dono el màxim per ajudar l’Espanyol, que està una mica avall i ha d’estar més amunt.”

Naldo ha reconegut que els resultats no són els esperats. L’Espanyol es mou en terra de ningú, a l’espera que divendres contra el Deportivo la zona baixa passi a estar a una distància que la faci desaparèixer com a amenaça. El brasiler ha demanat que es valorin més els tres últims partits. “Sí, una victòria ens donaria més confiança que els empats, però hem empatat contra equips forts com Barça, Celta i Vila-real i no és gens fàcil, s’ha de valorar. Sabem que els pròxims partits seran difícils també. Tenim partits molt importants. Contra el Deportivo hem de sumar, deixar lluny la part de baix i acostar-nos a la de dalt. És el pensament que tenim, sumar punts per estar el més amunt possible a la classificació. Si algun d’aquests empats fos una victòria les preguntes serien diferents. Són tres partits sense perdre, sumant sempre. És una lliga difícil.”