Sempre falla alguna peça

L’Espanyol ha deixat la porteria a zero en sis ocasions en 24 partits de lliga. La defensa estava formada per diferents combinacions gairebé sempre, una tendència que s’ha incrementat en els darrers temps. “He d’anar provant fins a trobar una defensa que no encaixi gols”, va sentenciar Quique Sánchez Flores després de l’empat contra el Vila-real. El tècnic blanc-i-blau no acaba de trobar la mescla que el deixi satisfet, i ara que té dues opcions que li fan el pes a l’eix central, li entren els dubtes al lateral dret, si bé els últims gols han arribat precisament per la banda contrària.

“Com a centrals estem treballant molt, mirant de fer-ho fàcil en defensa, però també cal tenir en compte que hem trobat davanters amb experiència i de qualitat. Mirem de ser forts. És cert que estic jugant més amb David López, però també Duarte i Hermoso tenen qualitat. Amb qualsevol altre central també podríem tenir estabilitat. No puc opinar d’Hermoso, és cosa de Quique.” Naldo explicava ahir les sensacions de l’eix central. El brasiler ha desbancat Duarte de l’onze amb un creixement que va a més, si bé Quique no tindria problema a tornar a posar l’internacional de Costa Rica. No ha perdut la confiança en ell, a diferència d’Hermoso. El jove madrileny té una sortida de pilota que no té ningú més, però les errades costen punts, un luxe que el conjunt blanc-i-blau no es pot permetre. No és casualitat que després de la desfeta a Leganés, on es va fer dos gols en pròpia porta, l’entrenador decidís canviar la parella de centrals.

Amb Naldo de nou a l’onze, l’Espanyol va encaixar un gol en un córner contra el Barça, dos a Vigo i un altre contra el Vila-real. L’Espanyol no sap què és deixar la porteria a zero amb el brasiler de titular, si bé no se’l pot assenyalar per això. Quique Sánchez Flores està molt satisfet de la parella que fa amb David López, a qui ha tornat a endarrerir. El madrileny té els dubtes centrats a la banda dreta. Víctor Sánchez va tornar al lateral diumenge, i no va fer una bona actuació i va generar l’estrany cas de tenir-ne dos més, Marc Navarro i Javi López, a la defensa. El badaloní va entrar en el descans, perquè és qui té més qualitat ofensiva. L’entrenador blanc-i-blau no hi acaba de confiar, perquè considera que té massa mancances tàctiques, i David López li ha d’anar corregint la posició. Ho troba impropi de primera divisió, i ja ho va patir en la pretemporada quan la situació era idèntica amb Hermoso. En el cas del capità, el considera últim recurs, i quan el plantejament és més defensiu.

El punt curiós de tot plegat és que les mirades se centren al lateral dret, però en els dos últims partits el perill del rival ha arribat per la banda contrària. Els dos gols del Celta i el 0-1 del Vila-real van néixer en desequilibris generats per la zona d’Aarón, que aquesta temporada sembla haver fet un petit pas enrere després de l’impactant entrada en l’any del debut, perjudicat pels problemes de Piatti, que han fet perdre profunditat a la banda esquerra. El jugador del planter blanc-i-blau va patir especialment a Balaídos, gairebé sempre en inferioritat numèrica. Cal recordar que Aarón ha de ser la peça clau de la planificació de la temporada que ve via traspàs, generant uns ingressos que han de servir per tenir més marge per fitxar i poder augmentar també la massa salarial. Amb Adrián Marín sense protagonisme al Vila-real (88 minuts i una única titularitat) i Theo ja a les files del Real Madrid, el futbolista de Montmeló és el millor lateral jove que hi ha en el mercat de la lliga espanyola i cal veure qui se l’endurà. El rendiment i la condició d’intocable a l’onze va rebre ahir un nou reconeixement en ser escollit entre els 33 millors joves estatals. Aarón va ser triat en l’Onze d’Or com a millor lateral esquerre, mentre que un altre perla blanc-i-blava, Melendo, va ser a l’Onze de Bronze com a interior dret.