Quique Sánchez Flores: “Hi ha una idea que ha quallat: necessitem guanyar”

Tres empats contra tres grans equips, però les sensacions sobretot en els dos últims duels contra el Celta i el Vila-real no han estat gens bones a l’Espanyol. Quique Sánchez Flores n’és conscient i no se n’ha amagat abans de viatjar a La Corunya. “Dels tres últims empats mirem de rescatar els punts bons, que també n’hi ha: l’eficàcia, partits seguits marcant, que ens fa pensar que en partits que hem jugat millor amb més eficàcia hauria anat diferent. Però hi ha una idea que ha quallat al vestidor: necessitem guanyar i més d’un partit. Ens permetria jugar sense tanta pressió. Hi ha fases que els jugadors estan més nerviosos a l’hora de prendre decisions i és el que mirem d’evitar. Als entrenadors no ens agrada quan un equip entra en una fase d’inseguretat, amb confusions. La temporada va passar a l’inici i ho vam solucionar. En aquesta hi hem passat en diverses fases i ara estem en una de delicada, que impedeix gaudir.”

L’Espanyol no està fi i se les haurà amb un rival que encara està pitjor. El segon canvi d’entrenador no ha comportat el retorn de les victòries del Deportivo i costa saber com plantejarà el partit Clarence Seedorf. “Depèn sobretot dels puntes. És molt diferent a dalt i a baix. Si filtra pilotes per als de dalt, sobretot via Adrián que és el jugador clau, tot és diferent. És un equip que sap córrer i si t’adorms en les transicions t’enganxen. Els laterals ara no són tan ofensius, que era una de les característiques altres anys, que eren extrems. Són dos partits i sense bons resultats, així que caldrà veure què fan.” Els gallecs no saben què és guanyar al 2018 amb un únic empat de resultat final, però Quique no veu cap equip enfonsat, ni els deportivistes ni el Màlaga o Las Palmas. “No veig cap equip que es pugui donar per acabat. La temporada passada sí, aquesta no. Qualsevol equip té bons jugadors, és una de les diferències de la lliga amb altres temps. De mig del cap cap endavant té jugadors que en una altra situació serien determinants. No hi ha rival fàcil i tenim una feina important a fer.”

Més enllà del rival, Quique Sánchez Flores ha insistit que se centra en retrobar les sensacions perdudes a l’Espanyol, tant en defensa com en atac. “Hi ha tanta cosa a millorar i canviar que hem d’anar menjant aquest camí mica en mica a aquesta temporada, que està sent complicada. Quan estem bé, som competitius, és igual contra qui juguem. És el que hem vist. Quan arribi maig crec que recordarem això, però estarem en una situació diferent. Ens hem posat en una involució, és evident, no evolució i cal investigar i treballar. És menys divertit, però és el que cal fer ara. El que no veieu és el treball dur, com busquem l’alineació més fiable. Les temporades a vegades són així i estem en un escenari diferent a l’imaginat i mirem de canviar coses perquè els jugadors trobin diferents solucions.”