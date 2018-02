Definir el futur immediat

Les sensacions són molt pitjors que els resultats en les darreres jornades. És la trista realitat d’un Espanyol que després de no caure contra el Barça, el Celta i el Vila-real no té ganes de mirar cap avall, però no té gaire marge per pretendre mirar cap amunt. L’onze blanc-i-blau visita el Deportivo avui amb l’esperança de no ser un cop més l’aspirina del moribund i retrobar-se amb una victòria que trenqui el desencís perenne en què sembla instal·lada l’entitat, que somia tirar cap amunt però no pot deixar de mirar cap avall.

Dos equips en dinàmica negativa es troben a Riazor. Molt pitjor la dels locals, evidentment, amb dos empats i vuit derrotes en els deu últims partits de lliga i dos canvis d’entrenador. Amb Seedorf a la banqueta, recurs, inesperat, dues derrotes per la mínima, però amb una bona imatge, que fa d’avís per a navegants. “No veig cap equip que es pugui donar per acabat. La temporada passada sí, aquesta no. Qualsevol equip té bons jugadors. De mig del camp endavant el Dépor té jugadors que en una altra situació serien determinants”, va recordar Quique Sánchez Flores. No ho deia per dir. L’estiu passat l’Espanyol va intentar que l’Arsenal cedís Lucas i no se’n va sortir i va temptejar el fitxatge de Florin Andone, però no tenia diners per al traspàs.

L’ex-gunner és una de les decepcions de la temporada i l’Espanyol confia que no es revifin ni ell ni el Deportivo. Els blanc-i-blaus ja van caure a Vitòria quan l’Alavés era cuer i un penal aturat en el minut 94 va evitar que es repetís l’experiència a Las Palmas. Els blanc-i-blaus continuen emmirallant-se en la temporada anterior i no els agrada el que veuen. No tenen la fortalesa defensiva i encara menys l’eficàcia ofensiva que va dur-los al vuitè lloc, i cada jornada és un pas enrere en l’objectiu de millorar o ni que sigui igualar el que van fer. Van passant jornades i Quique continua buscant la fórmula. L’hora de dir adeu a la part alta o haver de mirar a la zona de descens encara no ha arribat, però una desfeta avui a Riazor acceleraria els terminis. Set jornades sense guanyar són massa. Que no siguin vuit.