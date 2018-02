Diego López evita el drama

L’Espanyol ha encadenat el quart empat consecutiu amb un 0-0 al camp del Deportivo. El conjunt de Quique Sánchez Flores ha anat de més a menys fins signar una segona meitat lamentable, en què tan sols el travesser, el penal aturat per Diego López i la manca de qualitat dels gallecs ha evitat la derrota..

El Deportivo ha cedit la pilota d’entrada, buscant la contra amb velocitat i cert perill. El partit podria haver estat diferent si al quart d’hora l’àrbitre hagués expulsat Florin Andone per una entrada criminal a Víctor Sánchez, que ha tingut sort de no anar directe a l’hospital amb la cama trencada. Amb tot, la primera ocasió clara ha estat per l’Espanyol amb una centrada al segon pal i l’arribada sol de Baptistao. El bot no l’ha afavorit, però tampoc ha posat bé el cos i la pilota se n’ha anat als núvols des de la frontal de la petita.

Al minut 27 el Deportivo ha avisat de com pensava crear perill. Una pilota perduda per Carlos Sánchez al mig del camp ha generat la cursa de Lucas Pérez i el xut des de la frontal de Fede Cartabia ha tocat el pal. Cinc minuts més tard una passada llarga ha deixat Florin Andone sol davant Diego López i la rematada li ha sortit massa creuada. Els dos equips han amenaçat a partir de l’errada del rival i al 36’ una bona pressió defensiva de Piatti i la contra conseqüent ha acabat amb una rematada de cap de Baptistao fregant la fusta.

Els nervis de la parròquia deportivista han anat a més a la segona meitat amb el domini de l’Espanyol, però en el 63’ Lucas Pérez ha entrat a l’àrea i Granero l’ha fet caure en una errada infantil. Per sort, Diego López ha aturat el penal del davanter. El Dépor ha justificat el desastre que és, perdonant els regals de l’Espanyol perquè en el 67’ un mal rebuig d’Aarón ha deixat la pilota morta a Adrián dins l’àrea, però ha rematat de pena.

Les ocasions del Deportivo han estat un clar reflex d’una segona part lamentable de l’Espanyol. La manca de punteria dels gallecs era l’únic argument positiu del conjunt de Quique Sánchez Flores, que ha respirat en veure que la rematada de cap de Florin Andone al 76’ topava amb el travesser. Els canvis de l’entrenador, enlloc de fer reaccionar l’equip, l’han empitjorat i amb Jurado per Piatti la banda dreta s’ha convertit en una font ofensiva dels locals. El conjunt periquito ha viscut el tram final tancat a l’àrea i amb l’ai al cor.