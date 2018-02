L’Espanyol treu l’orgull

L’Espanyol s’ha abonat aquesta temporada a brillar en les grans cites. No està per a partits o rivals menors. L’Atlético i el Barça ja havien perdut a Cornellà aquesta temporada. Ahir li va tocar el torn al Madrid. L’Espanyol ho va buscar en un partit en què va anar de més a menys. Els madrilenys van agafar el trajecte invers fins que es van quedar sense arguments davant l’animositat periquita en una segona part lluminosa i plena d’orgull fins que va aparèixer Gerard Moreno per recollir una assistència deliciosa de Sergio García. El de Santa Perpètua engaltava una fuetada impecable que desarmava el Madrid en el temps afegit. Un gol carregat de justícia poètica i que donava valor a la superioritat dels locals. Onzè gol de Gerard Moreno, que va ser un corcó per a la defensa blanca. El Madrid torna a deambular per la lliga i l’Espanyol agafa oxigen per pensar en altres coses. Ara caldrà veure si aquest triomf serveix per fugir de la mediocritat després de trencar una ratxa de set jornades sense guanyar i fer-ho en l’instant precís.

El Madrid es va presentar amb el cap més centrat en el duel de la Champions a París. Zidane va reservar el gros dels titulars. Això donava certa esperança a l’Espanyol de poder trencar les seves nefastes estadístiques contra el conjunt blanc al nou feu. Fins ahir, tot derrotes. L’inici de partit no va ser vistós. L’Espanyol s’ho jugava tot a emmurallar-se al darrere i a buscar alguna alternativa al contraatac. El primer a colpejar va ser el Madrid, que es movia al ritme marcat per Marco Asensio i Isco. Les ocasions no van trigar a arribar, Gareth Bale va rematar a boca de canó, però es va trobar un Diego López segur. El gallec va tornar a posar una mà providencial en una centrada xut d’Isco. El Madrid s’associava cada vegada amb més ritme i on no arribava el seu joc col·lectiu ho feia amb una jugada de córner en què va aparèixer Varane per rematar, de cap i ajustat al pal.

L’allau d’ocasions dels blancs va passar i l’Espanyol, estèril en atac fins al moment, va veure com la seva sort es capgirava amb un regal de Varane. Gerard Moreno es va plantar davant Navas, però el costa-riqueny va desviar amb la cuixa de manera decisiva. Més tard Gerard es va tornar a vestir de protagonista controlant un xut de Carlos Sánchez i xutant a porteria. El col·legiat anul·lava el gol per un fora de joc inexistent. El Madrid també va reclamar un penal per unes mans de Víctor Sánchez arran de gespa que van interceptar un xut de Bale.

El bon sabor de boca es va allargar a l’inici de la segona part. L’Espanyol va fer una arrencada poderosa que va sorprendre el Madrid. Aquest domini es va traduir en un parell de bones ocasions. Sergio García va posar a prova Keylor Navas i, més tard, Duarte ho va provar amb una rematada de cap que picava a la part alta del travesser. L’Espanyol seguia explorant més vies d’atac i en totes les combinacions Gerard Moreno s’elevava com a protagonista recorrent. El pitxitxi local ho va intentar amb una mitja volea que va atrapar Keylor Navas. El pas dels minuts va fer més costerut el partit per als deixebles de Zidane i arribat a aquest punt tot estava a les mans de l’Espanyol i de les seves intencions. Revolucionar-se a la recerca del triomf o continuar en una zona de relativa comoditat per assegurar l’empat? Els catalans van olorar la sang i van preferir la primera opció. Gerard Moreno es va tornar a vestir de protagonista creuant una pilota, però es va trobar amb Navas, vestit de salvador blanc. El perill blanc-i-blau era constant i Sergio García va connectar un bon xut que va sortir llepant el pal. L’Espanyol només necessitava un gol per traduir el seus mèrits al marcador i, evidentment, Gerard Moreno va tornar a aparèixer. El de Santa Perpètua va engaltar un xut preciós per signar un triomf meravellós en el temps afegit. Ningú millor que ell per inscriure amb la seva diana la primera victòria de l’Espanyol contra el Madrid a Cornellà. Els blanc-i-blaus ja són oficialment el matagegants de la lliga.