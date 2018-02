“No estem lluny del setè lloc”

Víctor Sánchez va passar aquest matí per la sala de premsa de la Ciutat Esportiva. El rubinenc va valorar el triomf d’ahir davant del Madrid. Una valuosa victòria que dona un gir copernicà a les sensacions anímiques de l’equip i, de retruc, situa als blanc-i-blaus en opcions de lluitar per situar-se entre els deu primers. Víctor Sánchez tampoc va descartar anar a per més i ja ambiciona la setena plaça. El mig també va descartar el creixement de Gerard Moreno. “És el referent de l’equip”.

Prestacions davant els grans.

“L’explicació és difícil però aquest any hem demostrat que ens trobem molt còmodes davant aquests equips. No hem d’elaborat tant i és els partits que ens agraden. Sabem defensar bé i estem concentrats. Això no ens ha passat en altres partits que hem tingut errors greus. Tot això et dona la possibilitat de guanyar-los”.

El seu lloc en el camp.

“Sempre ho he dit, sóc un jugador que ha jugat al mig però si he d’ajudar a l’equip ho faig on sigui. La meva posició és per dins però tots volem estar en l’onze”.

Pas endavant. “És el moment de guanyar, independentment de com sigui el joc, hem de guanyar i serà un partit dur al Ciutat de València. Si guanyem el cap de setmana estarem en una situació més còmode i més a dalt que és el que volem.

Mata gegants

“Des de que estic a l’Espanyol no havíem guanyat a Barça i Madrid i aquest any ho hem fet.

Objectiu lliga.

“L’equip pensa el mateix que a principi de temporada. Tenim plantilla per estar més a munt i entre els 10 primers. S’ens ha presentat l’oportunitat d’escalar posicions de si som forts i seriosos podem sumar de tres en tres. Però a Llevant haurem de suar sang per guanyar”.

Bipolaritat de l’equip.

“La ment i el factor psicològic és molt important per un futbolista. L’afició ha d’estar contenta perquè hem guanyat al Madrid. Però el futbol no són matemàtiques. Guanyar als equips de dalt no vol dir que guanyis als de sota”.

Poc marge.

“Hem arribat a una fase de temporada que no podem perdonar res. Hem d’estar units i anar partit a partit”.

Gerard Moreno.

“És un clar referent per tots nosaltres. Ha tornat perquè volia triomfar aquí. És el premi al treball i la constància. Fa el gol en el minut 90 però està la resta del partit treballant, robant i assistint. Sabem el que ens dona i esperem que aviat estigui en la selecció perquè es mereix això i molt més.

Amb temps de tot.

“Si estem on estem és perquè hem fallat. Hi han hagut partit que hem fallat i ens podíem ficar en la lluita per estar a dalt i no ho hem aconseguit. Ara el setè té 6 punts més que nosaltres. No estem tan lluny i tan de bo arribem a les últimes cinc jornades amb opcions de lluitar per quelcom bonic però no serà fàcil perquè ningú regala res”.

Missatge del tècnic.

“Tot el que el tècnic digui ja ens ho ha parlat a nosaltres. El tècnic parla de sensacions. L’any passat va ser una evolució constant i enguany ens ha costat fer dos partits bons o en un mateix partit fer un de rodó. Sabem on estem però li podem donar la volta i només ens queda treballar i corregir errors. Ara portem dos jornades amb porteria a zero i això ens dona molta vida.

La llegenda del filial blanc.

“És ridícul pensar que puguem tenir més complaença amb el Madrid que amb el Barça”.