Marc Navarro: “Europa? Quan una cosa t’agrada lluites per ella”

Marc Navarro va tornar a la titularitat contra el Real Madrid i aquest matí ha fet balanç de la situació de l’Espanyol després de la victòria. A banda de l’alegria d’imposar-se a un gegant, la distància amb el descens ha augmentat i permet centrar-se més en escalar posicions. “Ens agradaria arribar a Europa i quan una cosa t’agrada lluites per això. Sabem que és difícil i només pensem en el següent partit. No ens conformarem ni ens deixarem anar. Seguirem amb intensitat i ganes de fer les coses bé. La lliga està molt igualada i necessitem un parell de partits per fer el salt que volem. Encara queda molta.”

Marc Navarro viu un segon any irregular, amb èpoques de no jugar gens i ara una fase d’entrar i sortir a l’onze titular. “Ha estat una mica una muntanya russa. M’he centrat en fer el meu treball i en mirar d’aprofitar les oportunitats. Crec l’any és bo, que he millorat i he crescut. Tindré els meus defectes, les coses bones i dolentes per millorar i per això treballo.”