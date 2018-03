El Llevant feia 14 jornades que no guanyava i poc després de l’1-1 amb l’Espanyol va destituir Muñiz. L’empat impedeix als blanc-i-blaus escalar posicions a la taula per acostar-se a la zona europea, però el cúmul d’adversitats fa que la plantilla no vegi amb mals ulls el punt al Ciutat de València.

La mort d’Astori

El plantejament inicial es va començar a tòrcer abans del partit. La mort de Davide Astori va fer reviure records de Dani Jarque i va impedir la participació de Carlos Sánchez, amb qui havia compartit vestidor fins al gener i amb qui s’havien fet amics. “Està bé dins del que pot estar. És normal que estigui fotut. Tots sabem aquí el que vam passar amb Dani. Et preguntes moltes coses; fa poc van fer proves a tots els jugadors del Fiorentina i van sortir bé. Són moments molt tristos per a tothom, ho sabem tots. Pot passar a qualsevol persona, són famílies que pateixen i cal donar ànims a tothom, també a en Carlos, que era molt amic seu”, va explicar ahir Sergi Darder. El colombià està pendent de quan serà l’enterrament per desplaçar-se a Florència, si bé va fer servir les xarxes socials per recordar-ne la figura i enviar ànims a la família del capità viola. L’Espanyol també s’hi va sumar tot recordant: “Sabem què significa perdre el capità, plorar sense consol i recordar-lo per sempre.” El central del planter va morir precisament a la ciutat italiana l’agost del 2009.

La lesió de Sergio García

El plantejament del partit va rebre un altre entrebanc en l’escalfament. Sergio García va notar molèsties al bessó i no va poder jugar. El seu lloc en l’onze titular el va ocupar el golejador Leo Baptistão, que va deixar la banqueta sense més davanters. El davanter del Bon Pastor va passar ahir diverses proves mèdiques i li van detectar una lesió fibril·lar de grau un a l’adductor de la cama dreta, que el tindrà deu dies fora de joc.

Diego López, KO

L’Espanyol va dominar el partit, però sense crear ocasions clares. En el tram final de la primera meitat va arribar el gran ensurt, quan Diego López va rebutjar la pilota amb els punys, va topar amb el cap de Sadiku i va perdre la consciència; també es va fer una ferida a l’orella que va necessitar punts de sutura. “Hem de ser realistes. Estàvem tots afectats. La mort d’un company de professió, després nerviosos també per Diego. És una llàstima, accions del partit. Es juga la vida, el cap, perquè no marquin. En unes tres setmanes estarà amb nosaltres i ens continuarà salvant. Estem contents que, dins del que té, sigui el menys possible.” Darder i altres jugadors reconeixien que la mort d’Astori va acabar fent que s’espantessin encara més en veure’l KO. El porter va passar la nit en observació en un hospital de València i ahir a la tarda va rebre permís per tornar a casa en ambulància per seguir monitoritzat a Barcelona. Els metges en seguiran l’evolució i les primeres estimacions indiquen que ningú li traurà un mínim de dues o tres setmanes apartat de la competició. Un neurocirurgià decidirà si ha de jugar amb casc a partir d’ara.

L’arbitratge