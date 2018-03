Pau torna a l’aparador

Pau López es va tornar a posar els guants al Ciutat de València. No ho va fer de la manera que ell ho voldria. La lesió de Diego López, per una contusió cranial, el tornava a posar a l’aparador. Qui més qui menys donava per fet que el jove porter no tornaria a posar-se la samarreta blanc-i-blava. La impossibilitat de renovar el seu contracte més enllà del 30 de juny i el bon moment de Diego López eren motius suficients per a Quique Sánchez Flores. Només una lesió podia capgirar el guió. Pau López va ser titular durant tota la primera volta. El seu últim partit en la lliga va ser el 14 de gener contra l’Athletic Club. Aquell dia Quique va canviar l’alternança a la porteria. Pau va passar a jugar al Camp Nou el partit de tornada dels quarts de la copa. Era el 25 de gener i des de llavors va veure tots els partits des de la banqueta.

El canvi de rol a la porteria mai va ser explicat amb claredat per Quique Sánchez Flores. Pau havia estat un dels jugadors més destacats de l’equip. Segur sota els pals, més aplicat en les sortides per dalt i amb una lectura tàctica del joc que va deixar més d’un aficionat bocabadat. Els seguidors no van ser els únics i algun integrant de les oficines de la Ciutat Esportiva Dani Jarque també va quedar sorprès de l’evolució del gironí. El club es va afanyar a renovar-lo, o com a mínim a presentar una oferta per intentar retenir-lo. Des del novembre el club espera resposta a la seva proposta inicial. L’agent segueix argumentant que no arriba la contraoferta. Pel camí, l’entitat creu que marxarà a final de temporada a un altre equip. En vista d’aquesta situació, Quique va tenir una decisió salomònica. “Tinc dos grans porters”, era el seu argument per canviar a mitjan temporada els rols de l’inici. Un començament, com ara, que va estar marcat per la lesió de Diego López. A l’estiu, pel postoperatori d’una bursitis i, ara, pel brutal cop amb Sadiku de diumenge. Tot i això, seria massa simplista reduir la titularitat de Pau a una simple lesió del gallec. El gironí ha demostrat ser un magnífic porter als 23 anys. Ningú li ha regalat res. Ara Pau tornarà a ser titular, com a mínim, en els dos pròxims partits de lliga. El primer, aquest diumenge contra la Real Sociedad a l’RCDE Stadium i un segon el dissabte 17 de març contra el Betis al Benito Villamarín, on tornarà a demostrar la seva qualitat. I és que els pronòstics inicials indiquen que Diego López haurà d’estar en repòs un mínim de dues a tres setmanes. Les lesions cranials són molt delicades i el seu retorn dependrà de la seva evolució. En qualsevol cas, no tornarà fins a la propera aturada de la lliga per seleccions i la seva primera convocatòria, si evoluciona de manera favorable, podria coincidir amb el partit de l’1 d’abril contra l’Alavés a l’RCDE Stadium.