Les alternatives mostren tota la seva solvència

La supercopa de Catalunya apareixia al mig del calendari i sempre hi ha el dubte de si fa nosa o no, però en el cas de l’Espanyol l’enfrontament amb el Barça va servir de reivindicació per a algunes peces. José Manuel Jurado va ser un dels més destacats ara que ha perdut la condició de titular habitual i el bon rendiment, malgrat condemnar l’equip periquito a la derrota fallant l’últim penal de la tanda, li servirà per apujar la confiança, molt necessari quan pocs dies després s’entreveu com a substitut de Darder contra la Real Sociedad.

“Aquest tipus de partits són bons quan no tens tants minuts per agafar la forma i és una oportunitat per fer-te veure. Però el mister ens coneix de sobres”, recordava ahir Jurado després de l’entrenament. El gadità va sobresortir entre els suplents i va presentar candidatura ferma a estar a l’onze. A banda de la baixa per sanció de Sergi Darder, cal veure si hi arriba Sergio García, que es va lesionar en l’escalfament diumenge passat al Ciutat de València. El marge de maniobra del mig del camp cap a endavant és reduït i suposarà una nova oportunitat per al jugador andalús, un dels més qüestionats per la graderia. “Com a jugador un vol jugar tot el possible. Si ho és tot, millor. Hi ha un mister que decideix. Hem de ser bons professionals, treballar molt, és la nostra feina i després ell decideix.” Jurado és un dels perjudicats per l’estil conservador de Quique Sánchez Flores i per la seva pròpia irregularitat, així que tan sols ha sortit d’inici en quatre ocasions en la lliga en els últims quatre mesos, sent sempre candidat al canvi.

Refer-se de l’errada