Dues decepcions, cara a cara

Una de les incògnites és com rebrà l’afició Pau. Les xarxes socials han testimoniat al llarg de la setmana el malestar de molts seguidors per la decisió del porter de no renovar, amb el Betis com a nou destí. “Sempre he cregut molt en el sentit comú de l’afició, així m’ho ha demostrat. És una afició fidel, que prioritza els interessos de l’equip i demà ens sentirem acompanyats i durant el partit tindrem el seu suport”, va afirmar Quique, que va disculpar el club per la manca d’acord amb el gironí. “He vist els esforços del club i arriba un moment que és irreversible, amb un mercat que ofereix coses que no pots igualar. No hi ha incompetència de ningú. A Pau només podem agrair-li tot el que ens ha donat.”