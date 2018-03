Bona reacció

L’Espanyol ha confirmat la millora en les sensacions en ser capaç de refer-se d’una greu errada de Duarte a la primera part fins capgirar el marcador a la segona amb gols de Baptistao i Gerard Moreno.

L’Espanyol ha sortit sense la tensió necessària i la Real Sociedad ha tingut un parell d’arribades perilloses només arrencar, però ni Juanmi ni Wilian José han definit bé. La rèplica local ha derivat de la pressió avançada i les errades del porter Moyà en la sortida de pilota. La més clara, però, ha estat una entrada per l’esquerra d’Aarón i la centrada enrere no ha trobat l’encert de Piatti, que ha enviat la pilota als núvols. Un inici entretingut.

L’Espanyol ha estat capaç de dur la veu cantant davant d’un rival que sempre intenta dominar la possessió. Tot el joc ha arribat per la banda esquerra, però sense precisió en l’última decisió. Una dinàmica positiva estroncada en el minut 40 quan Duarte s’ha entrebancat amb la pilota i ha deixat Wilian José sol davant de Pau. 0-1 amb la greu errada del central periquito.

La segona part ha començat amb la mateix adinàmica i l’empat no s’ha fet esperar. En el 50’, Gerard Moreno s’ha trobat la pilota dins l’àrea, Moyà ha rebutjat i dins la petita Baptistao ha rematat a les cames d’un defensa tenint tota la porteria. Els seguidors amb les mans al cap davant l’enèsima errada del brasiler, que ho ha compensat aprofitant la centrada posterior per fer l’1-1. Ben aviat Gerard Moreno ha tingut el segon amb una rematada dins l’àrea, que ha sortit fora per poc.

El segon gol local ha arribat al 71’ amb una bona pressió de Baptistao sobre De la Bella i assistència a Gerard Moreno, enviat a terra per Moyà. El porter li ha endevinat el penal, però el pitxitxi periquito ha aprofitat la segona oportunitat del rebot per fer el 2-1.

Els dos entrenadors han mogut la banqueta amb Melendo i Jurado per intentar tenir més la pilota. La Real ha pogut empatar en una rematada de cap de l’ex-periquito Héctor Moreno en un córner i Pau ha blocat bé un potent xut d’Odriozola.