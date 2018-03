Rendits a l’olfacte i l’estat de gràcia de Gerard Moreno

El veterà porter Moyà va endevinar per on anava el penal de Gerard Moreno i ni això va ser suficient. El davanter de Santa Perpètua de la Mogoda va caçar el rebot i potser va perdonar un cop, però dos ja no. 2-1 i la remuntada que ja tenia cos gràcies al pitxitxi blanc-i-blau, que va signar la dotzena diana, a una del rècord personal, i va fer un recital de desmarcades que van derivar en un malson per a la defensa de la Real Sociedad. Els rivals van anar de bòlit, però van saber reconèixer les excel·lències del punta de l’Espanyol, botxí en el duel de diumenge al matí a Cornellà-el Prat.

“Espectacular, Gerard Moreno.” A un dels defenses de la Real no va caldre ni treure-li el tema, que ja ho va fer ell. “Ho has vist? Com es mou, com es desmarca, com llegeix què faràs per sortir ell un segon abans i guanyar-te la posició o agafar espai. Com està. És un horror enfrontar-s’hi”, hi afegia tot seguit. Un company de la rereguarda donostiarra se sumava aleshores a la conversa postpartit. “Gerard? Me n’havien parlat, però realment està en un gran moment. T’obliga a estar concentrat a cada instant perquè si bades un segon ja te l’ha fet, i a l’Espanyol li va molt bé com va a buscar la pilota i es decanta cap a la banda per crear superioritats.”

Gerard Moreno va ser un malson, present en els dos gols i en la majoria d’accions. És normal que els rivals n’acabessin fins als nassos. En el primer es va situar entre els dos centrals per generar el dubte, guanyant l’esquena a un i avançant-se a l’altre, amb l’olfacte a punt per caçar el rebot. Moyà li va negar el gol, que arribaria en la jugada posterior, en què Baptistão va rematar quan el català estava al costat amb la canya a punt. Poc després, diagonal de llibre i rematada avançant-se un central experimental com Héctor Moreno. El premi arribaria uns minuts més tard, quan Baptistão va robar la cartera a De la Bella, i quan Llorente va voler reaccionar el pitxitxi blanc-i-blau ja havia agafat la distància necessària per escapar-se sol, aprofitant que Moreno havia de tapar el brasiler i trencava el fora de joc. Moyà només hi va poder topar.

La jugada del penal havia viscut una situació similar poc abans en un contraatac de l’Espanyol i un altre moviment de llibre de Gerard Moreno, que va tirar enrere fins a clavar el defensor abans de fer un canvi de ritme i posar-hi el pit per endur-se la pilota. Moyà va ser ràpid per sortir, quan Moreno ja estava maleint un cop més els ossos del punta català, que li va amargar el retorn a Cornellà avançant-se a gairebé totes les accions. També per alt, on sembla que té un imant per tocar totes les pilotes.

L’empremta del 23