Víctor Sánchez: “O entrem en dinàmica de sumar de tres en tres o costarà escalar”

La plantilla blanc-i-blava va recuperant les bones sensacions després de set jornades sense perdre. Un dels capitans, Víctor Sánchez, ha explicat aquest matí com ho viu el vestidor i l’esperança que una temporada plena de crítiques tinguin un bon desenllaç. “Hi ha moments de la temporada que dubtes, fins i tot de tu mateix, que penses a veure si s’acaba i tornem a començar. Al final va per fases. Hi ha equips que comencen molt bé i després s’enfonsen, a veure si nosaltres fem al revés i tenim el final somiat.” El migcampista de Rubí ha revelat que hi ha hagut moltes reunions internes en els últims mesos. “Hem estat autocrítics. Hem parlat en privat que l’equip no hi era i jugava partits com no s’havia de jugar, però també hem tingut trams diferents, on els resultats eren pitjors del que mereixíem i al revés, sumant quan no ho mereixíem. Hem parlat i hem estat contundents perquè al final qui més pateix som nosaltres. Frustra fer menys del que creus que pot oferir l’equip.”

Malgrat tot, Víctor Sánchez ha deixat clar que no es pensa en què pot passar la pròxima temporada. Queden deu jornades i es va partit a partit, començant pel pròxim, al camp del Betis. “Sabem que a aquestes altures quedant deu partits, t’hi jugues molt a cada partit. Juguem al camp de Betis, el Girona contra el Madrid i són rivals que poden perdre punts si guanyem. Hem de fer bon partit i serien dos resultats positius seguits i el següent a casa que també es pot sumar. O entrem en dinàmica de tres en tres o serà difícil pujar posicions.” El jugador català ha restat importància a la diferència d’estils i els elogis que rep l’onze de Quique Setién. “Hem estat per sota del que podem donar. Que juguem pitjor o millor o quant tenim la pilota és tan relatiu. Hi ha grans equips que no tenen la pilota i altres que la tenen i perden. Que a la gent li agradi més o menys un estil, doncs no hi pensem. Ara estem bé, hem millorat molt de com es viuen els partits, tenim més la pilota i som més nosaltres. El partit de casa pot ser un reflex del que pot ser un partit contra el Betis: van tenir molt la pilota, però fent les coses bé pots guanyar i que no et creïn ocasions.”

Finalment, Víctor Sánchez ha apuntat a la millora defensiva com a clau de la bona ratxa de resultats. “L’equip ha millorat perquè ho ha fet sobretot defensivament. No només pel mig del camp. És el treball de tots, des de la pressió i el desgast dels davanters a la línia de defensa i el porter. Estem defensant molt millor en bloc i som més sòlids. Quan costa encaixar és molt més fàcil sumar, amb els empats, o guanyar perquè tenim jugadors amb gol.” Per tot plegat, les sensacions són millors i les crítiques s’han rebaixat. Un club d’extrems. “No hi ha mitges tintes. O pensem que patirem fins l’últim dia o que entrarem a Europa fàcil. I no és així. Hi ha molts equips a la zona mitjana i en els últims dies es veurà on van. Venim d’estar pitjor del que estàvem i a veure si això ens afavoreix. Una mica com a segona A, que a vegades puja el que ha quedat sisè.”