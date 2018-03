El futur començarà al maig

Quique Sánchez Flores és l’actual entrenador de l’Espanyol i encara té un any més de contracte, fins al juny del 2019. En els últims dies han aparegut moltes informacions al voltant del futur del tècnic madrileny i, de retruc, han sorgit possibles candidats a rellevar-lo. Unes travesses que, en el dia d’avui, no tenen cap pes real. A les oficines de Sant Adrià no prendran cap decisió fins que no conclogui la lliga. És a dir, caldrà anar al maig per trobar un escenari de canvi de rumb cap a un cantó o cap a un altre. De moment els directius de l’entitat volen veure com acaba la temporada i en aquell moment serà el temps de planificar el futur i prendre decisions.

La reunió del gener

Tota aquesta planificació té l’arrel en la cimera del 30 de gener passat. Aquell dia Quique Sánchez Flores es va reunir amb el president, Chen Yansheng. Una reunió del més alt nivell on també van ser presents el vicepresident i mà dreta del jerarca xinès –Adolf Rousaud–, el conseller Mao Ye Wu i el director general esportiu, Óscar Perarnau. La trobada va durar més de tres hores i va servir per establir les bases fins a final de temporada. El club i el tècnic es van dir les veritats a la cara però van segellar un pacte per arribar fins a final de temporada amb l’objectiu de classificar al més amunt possible l’Espanyol i rectificar la línia irregular que seguia l’equip. Més enllà d’això, totes dues parts van aparcar el futur del tècnic fins a final de temporada. Llavors serà el moment en què s’hauran de prendre decisions en una banda o una altra.

Les opcions de futur