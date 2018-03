Dídac: “No hem dit adéu definitivament al setè lloc, però està complicat”

L’Espanyol ha tornat aquest matí a l’activitat després de dos dies de descans. La derrota al camp del Betis ha enterrat gran part de les opcions de la setena plaça, que no del tot segons Dídac. “Definitivament adéu no, està complicat. Ha estat més dur que es tallés la ratxa de set partits, ens ha tallat una dinàmica molt bona, però seguirem. L’objectiu segueix sent poder sumar el màxim de punts possibles.”

El lateral esquerre del planter ha deixat clar que seguiran lluitant mentre hi hagi opcions d’arribar al setè lloc. “L’afició ha de tenir paciència, sobretot, i hem de demostrar amb el rendiment al camp que volem lluitar per posicions més altes.” Dídac no troba una explicació clara al baix rendiment de l’equip blanc-i-blau. “Sempre hi ha partits que no hem estat encertats. L’any passat es va tenir més sort en determinats partits i aquest any no. No hem estat tant bé com podíem estar, una mica sí.”

El lateral de Mataró viu la tercera etapa a l’Espanyol. Mai havia tingut tant poc protagonisme, però ja coneixia el seu rol de suplent d’Aarón. “Un sempre s’espera jugar més, però qui decideix és l’entrenador. Em quedo amb el mes de gener que és quan vaig gaudir de minuts i a partir d’aquí seguiré treballant igual.” Dídac va tenir continuïtat amb la copa del Rei i va ser titular contra el Sevilla, sent des que va pagar els plats trencats pel 0-3. “Va ser una derrota contundent. Després també vaig tenir una lesió de deu dies i potser es va ajuntar tot una mica.”