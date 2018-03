El repte Jairo

L’esport té dues cares i Jairo les ha viscut totes dues. El davanter andalús va oferir un gran rendiment amb el filial de l’Espanyol amb 17 gols i va debutar amb el primer equip en la copa contra l’Alavés, rematant de cap la victòria periquita. Era a finals del 2014 i sembla molt lluny. Ara li toca la part amarga. Una greu lesió l’ha tingut un any parat i els problemes no l’abandonen, però no perd l’esperança de disputar algun minut per no ser el primer integrant de la plantilla a quedar en blanc des de David Aganzo.

Jairo va passar per la sala de premsa. Allà l’escoltaven els fisioterapeutes Javi Carrión i Adrián López, que van abraçar-lo quan va acabar. Tots tres han compartit moltes hores, seguits de prop pel cap, Manolo González, controlant l’evolució del davanter de 24 anys des que el tres d’abril passat es va trencar el tendó d’Aquil·les amb el Numància. Arrencava aleshores un llarg procés de recuperació. A l’estiu, l’Espanyol li va prometre que al gener li faria fitxa si la plantilla no estava plena i així ha estat. Sap que no serà fàcil jugar i encara més després de pagar la inactivitat un cop rebuda l’alta mèdica. “Ha estat un any complicat perquè he estat aturat set mesos i després les dues lesions musculars. En total farà un any que està aturat. Ara el que vull és encadenar setmanes d’entrenament sense recaigudes i poder tenir una oportunitat.”

D’Aldana a Cembranos