Marc Navarro: “Pau ha de tenir el suport de la graderia”

L’Espanyol ha tornat aquest matí a l’activitat després de tres dies de descans. Marc Navarro ha passat per la sala de premsa i no ha volgut fixar objectius per al tram final de lliga. “Estem pensant només en el partit de diumenge i volem els tres punts. L’Alavés és un gran equip i serà un partit complicat, sabem que costarà.”

El lateral badaloní ha parlat també d’un dels protagonistes del partit, Pau López. El gironí repetirà a la porteria, una setmana després que el seu pare confirmés que se’n va al Betis. “És un jugador del planter, que ha donat molt a l’Espanyol i no tenim res a retreure-li. Estem amb ell, és un porter que ho ha fet molt bé quan ha jugat, ara és jugador de l’Espanyol i un company que apreciem molt. Ha de tenir el suport de la graderia.” Marc Navarro ha restat importància a la influència de les notícies sobre fitxatges i baixes que sovintegen en el tram final el campionat. “Els rumors es viuen amb normalitat perquè està acabant la temporada. Nosaltres només pensem en nosaltres i els nostres partits.”