Óscar Duarte ha passat aquest matí per sala de premsa. El futbolista, com han fet altres companys recentment, va assumir un discurs crític sobre la temporada de l’Espanyol. “No ha acabat la lliga i queden vuit partits. Tots som conscients que no ha estat un bon any. No hem tingut una regularitat al llarg de tot el torneig i això ens ha passat factura. Ningú està content”, apuntava el costa-riqueny que d’ara fins a final de la temporada esperen maquillar la irregular trajectòria. “Hem d’anar partit a partit i millorar molt. Ara hem d’acabar el millor possible i sumar el màxim de punts possibles. Guanyant dos partits ens poden posar entre els deu primers”. I Sobre els xiulets de l’afició tenia clar que per revertir-los “la solució és guanyar partits”. Els jugadors van mantenir aquest matí una reunió de 20 minuts amb el tècnic on van parlar del partit anterior i de com enfocar el duel de diumenge a València. Un estadi, el de Mestalla, on Duarte va debutar amb l’Espanyol com a titular i va marcar el seu primer gol. “Allà va ser el meu primer partit com a titular i vaig fer un gol. Les coses van anar bé fins la lesió que em va portar un temps. Però sempre he lluitat per ser titular. He tingut un bon rendiment durant tot el temps que he estat disponible”. El central es va retirar de l’entrenament per precaució i controlar les càrregues de treball després dels dos partits amistosos que havia jugat amb Costa Rica. Una situació similar a la de Gerard Moreno que va fer treball diferenciat al gimnàs.

Obert a renovar.

L’internacional té contracte amb l’Espanyol fins el 2019. Aquest estiu serà clau per ell amb la disputa del Mundial amb Costa Rica tot deixant enrere un any complicat per una lesió al lligament del genoll. El futbolista s’obria de bat a bat a seguir a l’Espanyol. “No m’ha arribat cap oferta encara però si arriba estaré content de seguir aquí. És el que desitjo”.