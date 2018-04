L’Espanyol té ganes d’abandonar el negativisme i l’estat semidepressiu en què viu instal·lat. La versió matagegants somia afegir el València, quart classificat i en pugna viva pel tercer lloc, a la llista de víctimes il·lustres de la temporada, al costat del Barça, el Real Madrid i l’Atlético. No serà fàcil per les baixes, la bona dinàmica dels homes de Marcelino, la malastrugança de Mestalla i perquè en aquest punt del campionat la diferència de motivació entre qui té la Champions a tocar i qui ja pensa en l’estiu fàcilment es farà palpable quan la pilota comenci a rodar.

“Analitzem tots els partits del rival del cap de setmana i així ho hem fet amb el València. Hem mirat el duel de la primera volta i veient-lo encara ens feia pena que el resultat no hagués estat una alegria.” L’ajudant de Quique Sánchez Flores, Antonio Díaz, tenia present el precedent, en què la millor hora de joc de la temporada no va tenir cap premi, amb els pals d’enemic. Una volta més tard s’ha demostrat que no va ser casualitat. L’Espanyol torna a viure una llarga sequera golejadora i en canvi els valencianistes tornaran a la Champions, sent dels més golejadors del campionat. Marcelino ha fet un bloc sòlid, que defensa bé i sap aprofitar les oportunitats que té, encara que siguin poques. La fórmula amb què volia triomfar el conjunt periquito i no ha fructificat després d’un primer any engrescador.

Antonio Díaz recordava ahir que haver superat el Barça, l’Atlético i el Madrid diu molt del grup i seria una gran temporada si s’hagués rendit com l’anterior contra rivals de la zona baixa. Però no ha estat així. I sent el quart pitjor fora de casa, tan sols amb els tres que estan en descens per sota, no augura res de bo. Les sensacions no són bones i Mestalla s’ha convertit en un malson els darrers temps, amb només dues victòries al segle XXI, si bé cal retrocedir onze anys per trobar la darrera, amb diversos episodis d’escàndols arbitrals pel mig. Però el futbol té el toc imprevisible que li dona vida i el conjunt blanc-i-blau, amb moltes baixes en defensa, mirarà de trencar els pronòstics i oferir una alegria a l’afició, que les necessita.