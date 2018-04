Els assenyalats responen amb una bona actuació

El xiulet inicial va sonar, pilota enrere i passada llarga de Mario Hermoso que controla Gerard Moreno per enviar la pilota al fons de la xarxa. L’àrbitre, equivocadament, va assenyalar fora de joc, però l’acció era una clara mostra del caràcter del central. Després de més de dos mesos castigat per Quique Sánchez Flores, el jove futbolista va respondre amb una bona actuació i va oferir sortida de pilota, recurs a tenir en compte en un dels equips ofensivament menys productius de la lliga. Mestalla va veure una defensa inèdita de l’Espanyol, que va respondre més que bé, tan sols concedint un parell d’ocasions clares al tercer equip més golejador.

La previsió era veure la defensa de Leganés, on va començar el càstig d’Hermoso. Era l’únic precedent de 90 minuts, si bé n’hi havia un altre, el 0-0 contra el Llevant a l’octubre amb Marc Navarro infiltrat. Al final no va ser així per la gran sorpresa que va ser veure Aarón a la banqueta. Va aparèixer Dídac i ja eren dos els castigats que es perdonen. En el cas del central madrileny, per obligació amb vista de les lesions de Naldo i Duarte. En el cas del mataroní, premi a la bona feina diària. Després d’un mes de gener amb protagonisme a l’alça, la primera titularitat contra del Sevilla va acabar amb el lateral del planter assenyalat pel 0-3. La banda esquerra, precisament amb Hermoso i Dídac, va acollir la majoria del perill sevillista i el preu va ser un mes sense minuts i una breu aparició en deu setmanes de competició.

Tant l’un com l’altre van mostrar caràcter a Mestalla per respondre malgrat la inactivitat, en un escenari maleït en els darrers anys i contra un rival en estat de gràcia. Qui més va patir va ser Marc Navarro amb Guedes. Això sí, l’actuació tampoc va ser rodona. Dídac va badar amb Rodrigo en el minut 6 i el davanter, que havia guanyat l’esquena a Hermoso, va fer l’1-0. En la primera part, el punta del València va tenir una segona acció en què es va saber colar entre els centrals per rematar sol de cap i el madrileny es va endur una esbroncada. En total, quatre o cinc arribades clares dels locals, una estadística prou raonable, i més tenint en compte que els blanc-i-blaus van acabar rematant més (14-21) i van tenir més la pilota, tancant el rival a l’àrea en diverses fases. “Ens ha faltat efectivitat un dia més, aquesta temporada ens està penalitzant molt”, lamentava David López. El líder de la línia defensiva fa que tot sigui més fàcil i la defensa inèdita va respondre a València, on de nou el problema va ser ofensiu.