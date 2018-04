Hermoso: “És un any d’aprenentatge i està resultant fantàstic”

Mario Hermoso va ser protagonista a Mestalla amb el retorn a la titularitat després de més de dos mesos castigat. Els dos gols en pròpia porta a Leganés van posar fi a una volta sencera com a titular, però el defensa entén que forma part del futbol. “És normal. Passa cada dia en el futbol. Són moment i cada partit és un món. El míster sempre decideix què és millor per a l’equip. Tots fem el possible per lluitar per un lloc, el normal és no jugar i la sort és jugar. Treballem per estar a l’onze i hi ha dotze o catorze que no tenen sort. No és res dolent quedar fora. Vaig tenir la fortuna de jugar 19 o 20 partits i no se’m preguntava per què jugava.”

Hermoso ha insistit que la temporada passada jugava a segona B i que està gaudint del salt a primera. S’ho pren com un procés de creixement i el nombre de partits disputats fa que el balanç sigui positiu. “Per a mi ha estat un premi i satisfacció haver jugat tants partits seguits. Quan signes per un primera no t’imagines disposar de tants partits. És un any d’aprenentatge i coneixement i està resultant fantàstic. És el primer any. Volia estar en un vestidor de primera i és una experiència fantàstica. He après moltes coses, mirant d’adaptar-me a les exigències de la categoria i a partir d’aquí anar millorat perquè el següent sigui millor.”

Finalment, Hermoso en el procés d’aprenentatge ha ressaltat en què està millorant. “S’aprèn a estar en un vestidor de primera. No és el mateix que tinguin la teva edat que els més experimentats. Et donen consells i la gent és molt més professional. Aprens molt de gent de més experiència.” El central té molts números per seguir a l’onze diumenge a Getafe, on miraran de trencar la nefasta estadística lluny de casa. “Se’ns han complicat les sortides. Venim de fer un bon paper a Mestalla, dominant el partit i tenint ocasions. Ens va faltar un xic d’encert, però estem fent que ens facin pocs gols i així hi ha més opcions.”