‘La Roca’, una contractació fora de mercat

Carlos La Roca Sánchez és l’únic reforç hivernal de l’Espanyol. El colombià ha demostrat en els tres mesos que vesteix de blanc-i-blau que no ha tingut cap mena de problema per aclimatar-se a l’equip i rendir de manera immediata. Ha disputat vuit partits de titular en la lliga des de la seva arribada, i acumula un total de 698 minuts. Un fet que ja el situa com a catorzè jugador amb més minuts de la plantilla. Les seves prestacions han donat solidesa i fiabilitat a la medul·lar. El seu bon rendiment ha fet oblidar Javi Fuego (que va marxar al Vila-real) i fins i tot ha donat més mobilitat a l’equip en la zona mitjana. El colombià té més visió i més protagonisme directe en el joc col·lectiu. No només es dedica a tallar el joc sinó que alguna vegada es decideix a iniciar les transicions ofensives.

Totes aquestes virtuts no han passat desapercebudes per als aficionats blanc-i-blaus, que desitgen veure Carlos Sánchez vestint la samarreta de l’Espanyol. El colombià va arribar cedit de la Fiorentina fins a final de temporada. Un contracte en què no es preveia cap mena d’opció de compra. L’internacional té contracte fins al 2019 amb el conjunt italià. Arribat a aquest punt l’Espanyol hauria de negociar amb la Fiorentina la compra del futbolista. Una situació similar a la que es va produir amb Diego López. El porter gallec va arribar cedit del Milan en les mateixes condicions que Carlos Sánchez. Això va ser l’estiu passat, però ara la situació econòmica de l’Espanyol no és la mateixa. El club vol contenir la despesa i la inversió en fitxatges anirà a la baixa. I això topa frontalment amb les possibilitats de l’Espanyol d’assolir la seva contractació. L’Espanyol va estar molt atent al malestar de Carlos Sánchez, amb pocs minuts a la Fiorentina, per aconseguir la seva cessió i arribar amb rodatge per al mundial de Rússia. A les oficines de Sant Adrià són conscients que gaudir del futbolista més enllà del 30 de juny serà una missió impossible. El motiu intern de contenir la despesa en fitxatges condiciona i molt l’entitat de Cornellà.

La cosa encara va més enllà. La Fiorentina sap que el futbolista agafarà més protagonisme en el mercat amb la disputa de la copa del món, en què serà titular amb Colòmbia. El preu de sortida del futbolista és ara de quatre milions d’euros, però aquest podria pujar de manera important depenent de la seva actuació futura. I després hi ha el salari que li pot oferir l’Espanyol, que estarà molt lluny de les pretensions del futbolista i, de retruc, de les possibilitats del club blanc-i-blau. Fa un any l’entitat va seduir Diego López amb el millor contracte de l’equip fins al 2020. Hi jugaven els diners però també la complicitat del gallec, que va sintonitzar a la perfecció amb l’Espanyol. Carlos Sánchez està a gust però no té el mateix feeling que Diego, ni l’Espanyol es pot aproximar al contracte que va oferir al gallec.