Quique: “Si Melendo no ha jugat més és culpa meva”

Quique Sánchez Flores va comparèixer aquest matí en roda de premsa per analitzar la prèvia del partit de demà davant el Getafe. Un partit on els blanc-i-blaus esperen millorar la seva imatge lluny de casa on només ha sumat un triomf i set empats. Un dels pitjors registres de primera. “Hem empatat set partits i només hem guanyat un. Si haguéssim guanyat algun que hem empatat ho hauríem fet millor. Hem d’esperar a acabar la lliga per analitzar amb calma què va passar”. Tot i això, el tècnic es veu amb força de redreçar el rumb. “El que volem és fer-ho el millor possible i demostrar que som superior als rivals. 21 punts són molts punts. Hem de trobar la il·lusió darrere de dos bons resultats que encara no s’han donat”.

El tècnic si que es mostrava clar alhora d’apuntar que la imatge de Mestalla va ser bona i els canvis introduïts poden tenir continuïtat demà. “Tots els canvis van ser per decisió tècnica i estem contents del que hem vist. Un equip modern amb control de les transicions i això només ha passat a estones aquesta temporada. Per moments vam ser l’equip de l’any passat. Precisament, el madrileny va elogiar la figura de Melendo un dels futbolistes més determinants a Mestalla i en la segona part davant l’Alavés “Sempre he pensat que si Melendo no ha jugat més és per culpa de l’entrenador, aquest jugador el dia que el possés d’entrada seria complicat treure’l de l’onze titular i es quedaria. Però també implica treure jugadors importants, parlem d’un relleu generacional. Però és un futbolista que sabem el que ens dona perfectament. Té conducció i u contra u”.

Quique tornarà a Getafe, un club on es va iniciar a les banquetes i on va estar dues etapes. “Sí, tot va començar allà sent molt jove i amb una responsabilitat gran. I la segona etapa que va ser molt breu però amb grans punts. Tinc una gran relació amb Ángel (Torres) i estic content que torni a ser un equip estabilitzat i és un equip al que li tinc molta estima”. Sap que tindrà un conjunt complicat al davanter. “És un equip amb gran energia i molt solid. Viu de corre, contraatacar i les jugades d’estratègia, això és el que el sosté”.

També va parlar de Diego López. El porter està treballant de valent per intentar reaparèixer el més aviat possible. “Ha estat una temporada molt accidentada per ell. Està entrenant al màxim i vol estar disponible. Ho està passant malament però ja veurem que passa d’aquí a final de temporada”. En quan a la planificació de l club està participant del tema de la pretemporada però va deixar clar els problemes econòmics que obligaran al club a estrènyer el cinturó. “És l’estructura del club la que ha de visualitzar el que vol l’any que ve i ens dona pistes de com es reestructurarà el club. És una situació estable però la propera temporada no serà superior a la d’aquest any i ens obliga a tots a pensar ràpid i anticipar-nos”.

Per últim, va parlar del nou conflicte entre la grada d’animació i el club. “Ens oferim publicament per donar el nostre punt de vista sobre el tema”.