Derrota en un altre partit horrorós

Partit fora de casa, nyap indigest. L’Espanyol ha tornat a oferir una actuació lamentable a domicili i una canonada de Damián a l’inici de la segona part ha comportat una nova desfeta, avui a Getafe..

La primera aproximació ha estat del Getafe amb un xut des de la frontal de Remy a les mans de Pau. I la primera ocasió, també amb una jugada de pissarra al minut 14 en un córner que ha buscat la volea a la frontal de Fajr, amb la bona resposta en l’estirada del porter gironí. Els locals han cedit la pilota a l’Espanyol, que no sabia què fer-ne en una tendència que s’ha anat invertint en una primera part en què no hi ha passat res de res. Tan sols marge per a la polèmica quan en el 40’ Ángel ha saltat amb el colze aparentment per colpejar Hermoso a la cara. Els periquitos han reclamat l’expulsió del davanter, però l’àrbitre ho ha deixat en groga.

La segona part ha eliminat per uns moments els badalls quan en el 53’ el Getafe ha servit en curt una falta i Damián s’ha tret una canonada des del 30 metres a l’escaire. Imparable. 1-0.

Quique Sánchez Flores ha reaccionat donant entrada a Piatti per Jurado. El Getafe ha tingut d’immediat el segon, però Pau ha rebutjat la mitja volta d’Ángel. L’Espanyol ha rebut aleshores un cop de mà del col.legiat quan el veterà Flamini ha vist dues grogues en tres minuts, deixant els locals amb un home menys. En la segona, però, no era l’autor de la falta. Quedaven 29 minuts. Granero i Sergio García han estat els següents a entrar per mirar de tenir més la pilota i la primera arribada clara ha estat en el 71’ amb una acció per l’esquerra, Sergio García ha deixat passar la pilota i la rematada de Gerard Moreno ha topat amb el cos d’un defensa. Marc Navarro i Baptistao han tingut l’opció de l’empat, sense saber definir bé.